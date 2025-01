Previsão do tempo: Clima instável em São Paulo, com chuvas fortes previstas

O clima em São Paulo apresenta-se instável, especialmente entre a tarde e o início da noite, quando são esperadas chuvas que podem ocorrer na forma de pancadas com intensidade variando de moderada a forte.

Nesta quarta-feira, dia 29, o dia será caracterizado por um céu parcialmente nublado e temperaturas que devem oscilar entre mínimas de 20°C e máximas que podem ultrapassar os 28°C. O tempo abafado predominante contribuirá para o aumento da umidade e a formação de nuvens carregadas, resultando em chuvas durante o período da tarde.

Quanto à previsão para os próximos dias, a tendência é que as condições climáticas continuem típicas do verão. Isso significa a permanência de sol intercalado com nuvens, além do calor característico da estação e possibilidade de chuvas isoladas no final das tardes.

Na quinta-feira, dia 30, espera-se que as mesmas condições persistam. A temperatura deverá variar entre mínimas de 20°C e máximas acima dos 28°C. A previsão indica que entre o meio da tarde e o início da noite as pancadas de chuva poderão se intensificar novamente na Grande São Paulo, trazendo alívio ao calor, mas também o risco de alagamentos em áreas mais vulneráveis.