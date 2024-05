Previsão do tempo: Cidade de SP tem manhã fria

A sexta-feira (31) começou com uma madrugada de céu nublado, termômetros na marca dos 11,1°C e sensação de frio. Nos bairros mais periféricos da capital, o destaque ainda fica por conta do extremo Sul da cidade. A estação meteorológica automática do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura registrou 8,1°C em Capela do Socorro e 8,1°C em Parelheiros.

Na região central a temperatura de 12,7°C ficou ligeiramente acima da média da cidade. Hoje será mais um dia de tempo estável e sem previsão de chuva. O sol predomina entre poucas nuvens, mas a temperatura não sobe muito. Máxima de 19°C, com valores mínimos de umidade do ar em torno dos 50%.

Os dados do CGE mostram que maio deve fechar com volume médio de chuva ligeiramente abaixo da média. São 46,6mm, o que representa 84,3% dos 55,3mm esperados para o mês. Portanto, um desvio negativo de 15,7%. Em função da onda de frio, a Defesa Civil Municipal mantém toda a cidade em estado de ALERTA para baixas temperaturas desde às 10h40 de 28 de maio.

Tendência para os próximos dias

As simulações atmosféricas mais recentes indicam que os próximos dias serão de tempo seco e sem previsão de chuva. As temperaturas se mantêm baixas, com madrugadas e noites ainda frias, mas com elevação gradativa da temperatura durante as tardes.

No sábado (01), primeiro dia de junho, as condições meteorológicas se mantêm estáveis e sem previsão de chuva. Madrugada com termômetros em torno dos 12°C e máxima prevista de 21°C no período da tarde. Os percentuais de umidade declinam um pouco mais, com valores mínimos ao redor dos 45%. Nas primeiras horas da manhã há probabilidade de formação de nevoeiro localizado, o que poderá afetar temporariamente a visibilidade nas rodovias e aeroportos.

O domingo (02), também promete ser ensolarado e com ligeira elevação das temperaturas, mas ainda com sensação de frio entre o fim da madrugada e o amanhecer. Mínima de 12°C e a máxima por volta dos 23°C durante a tarde, com percentuais de umidade do ar entre 40% e 85%.