Previsão do tempo: Chuva volta nesta quarta-feira (9) a SP

Após o calorão de 34,1°C registrado nesta terça-feira (8) na estação do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) no Alto de Santana, na zona norte de São Paulo, a propagação de uma frente fria pelo litoral vai mudar o tempo nos próximos dias, provocando chuvas e amenizando as temperaturas.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, esta quarta-feira (9) ainda começa com sol e temperaturas em elevação na capital paulista, mas a máxima deve ficar na casa dos 24°C, cerca de 10°C a menos que o dia anterior.

Com esse efeito gangorra, os termômetros devem registrar mínimas de 17°C durante a madrugada e índices de umidade relativa do ar atingindo valores em torno dos 50% nos períodos mais quentes.

“Entre o final da tarde e o decorrer da noite, a aproximação da frente fria causa aumento de nebulosidade e chuvas na forma de pancadas isoladas, com raios e intensidade variando entre fraca e moderada”, informa o CGE.

O Inmet, porém, já prevê chuva isolada durante todo o dia, com aumento da intensidade a partir da hora do almoço. Esse cenário se mantém na quinta-feira (10), quando o volume de precipitação deve ser maior. As temperaturas mínimas devem oscilar em torno dos 16°C, enquanto as máximas não devem superar os 23°C.

Na Baixada Santista, a chuva deve ser mais intensa a partir desta quarta, por causa dos efeitos da frente fria na região. O tempo fechado continuará pelo menos até sábado, uma vez que no domingo o sol deve reaparecer, mas com clima ameno.

As temperaturas no litoral vão variar entre 17°C e 25°C nesta quarta, e entre 17°C e 23°C na quinta. Sexta-feira voltará a esquentar até 33°C. Em todos esses dias, porém, a chuva será frequente.

CHUVA TAMBÉM VOLTA NO INTERIOR DO ESTADO

Apesar de o noroeste do estado de São Paulo ainda estar sob influência da onda de calor que atinge a região central do país, pelo menos os paulistas terão um refresco com a volta da chuva. Nesta quarta, a previsão ainda é de calor, mas com pancadas de chuva isoladas.

Em São José do Rio Preto, por exemplo, a máxima deve ser de 37°C. Em Ribeirão Preto, de 40°C; em Franca, de 38°C, e em Araçatuba, 37°C.

Devido à chuva, a quinta-feira já será um pouco mais fresca, com os termômetros marcando cerca de 5°C a menos. A boa notícia é que a maior umidade do ar deve ajudar a evitar novos focos de incêndio, que têm queimado o estado desde o início de agosto.