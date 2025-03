Previsão do tempo: Céu encoberto e possibilidade de chuvas em SP

São Paulo inicia a manhã sob um céu encoberto, acompanhado de garoa isolada. Segundo dados coletados pela rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a temperatura média atual na capital é de 19°C.

Com a presença do sol entre as nuvens, há expectativa de aumento nas temperaturas ao longo do dia. A máxima esperada gira em torno de 28°C, com a umidade relativa do ar variando entre 55% e 95%. Contudo, a previsão indica que, especialmente no período da tarde, a cidade poderá enfrentar chuvas intensas, acompanhadas de raios e possíveis rajadas de vento, o que aumenta o risco de alagamentos e quedas de árvores.

Quanto ao clima nos próximos dias:

No dia seguinte, quinta-feira (13), espera-se uma continuidade das condições atmosféricas atuais, embora o volume de precipitação possa ser menor. O dia permanecerá instável, com chuvas esparsas previstas para a parte da tarde. As temperaturas deverão apresentar uma leve queda devido à chegada de ar frio marítimo na costa paulista, com mínimas em torno de 20°C e máximas alcançando cerca de 27°C. Os índices de umidade continuarão elevados, oscilando entre 60% e 95%.

Os dias seguintes também indicarão um padrão climático instável, com chuvas potencialmente fortes ocorrendo entre as tardes e as primeiras horas da noite. As temperaturas devem se tornar mais amenas a partir de amanhã, proporcionando alívio em relação ao calor intenso observado nos últimos dias.