Previsão do tempo: SP terá dia quente e com sol entre nuvens

A manhã inicia com sol entre nuvens e melhora na sensação de calor. A rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo aponta a média de 22ºC. Imagens do radar meteorológico não apontam presença de chuva.

O dia prossegue quente e com sol entre nuvens. Entre o meio da tarde e o início da noite há previsão de pancadas de chuva de forma isolada, mas com até forte intensidade e que pode vir acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento. Máxima de 34°C.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

Na sexta-feira (19), o sol entre nuvens aparece pela manhã. A partir do meio tarde, o calor e a aproximação de uma frente fria favorece a formação de áreas de instabilidade que provocam chuva em forma de pancadas mais generalizadas e com potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos. As chuvas podem se estender para o período da noite. Os termômetros oscilam entre 23°C ao amanhecer e máxima de 32°C à tarde.