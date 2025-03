Previsão do tempo: Capital paulista tem início de outono com leve sensação de frio

O outono começou oficialmente às 6h01 desta quinta-feira, dia 20, na cidade de São Paulo. O início da nova estação é marcado por um clima nublado e uma leve sensação de frio, com a rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) registrando uma temperatura média de 17°C. Em toda a faixa leste do estado, não foram observadas chuvas.

Durante o dia, as condições climáticas devem continuar com poucas aberturas de sol, e os termômetros não deverão ultrapassar os 25°C. Não há previsão de chuvas para esta data.

Tendência para os próximos dias aponta que o sistema frontal que atualmente influencia a região se afastará, permitindo que o sol retorne à capital e à Grande São Paulo. Espera-se também um aumento nas temperaturas durante o fim de semana.

Amanhã, sexta-feira, dia 21, a previsão indica um dia parcialmente nublado com a presença do sol entre muitas nuvens. As temperaturas devem apresentar uma elevação gradual ao longo do dia. No final da tarde, a chegada da brisa marítima poderá aumentar a nebulosidade, mas a possibilidade de chuvas permanece baixa. As temperaturas variam entre uma mínima de 18°C na madrugada e uma máxima de 26°C à tarde.