Previsão do tempo: Capital paulista amanhece nublada, com temperaturas amenas

A temperatura máxima estimada para esta sexta-feira, 31 de janeiro, não deve ultrapassar os 25ºC na capital paulista. Nas primeiras horas da manhã, o céu permanece encoberto e sem registros de precipitações. Entretanto, espera-se que as chuvas mais significativas comecem a ocorrer durante a tarde e se estendam pela noite. Atualmente, as estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo indicam uma temperatura média de 20ºC.

Tendências climáticas para os próximos dias:

O surgimento de uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), juntamente com áreas de baixa pressão atmosférica, deverá resultar em volumes significativos de chuva nas próximas jornadas, com ênfase especial nas cidades do estado de São Paulo, incluindo a Região Metropolitana e a própria capital.

No sábado, dia 1º de fevereiro, as instabilidades climáticas continuarão a afetar o estado. A madrugada promete ser nublada com chuvas leves, mas a previsão é que as precipitações se intensifiquem à tarde e à noite. Os volumes esperados são elevados e generalizados, elevando os riscos de deslizamentos de terra, alagamentos em vias urbanas, transbordamentos em rios e córregos, além da possibilidade de queda de árvores.