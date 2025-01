Brasil enfrentará chuvas intensas neste fim de semana, principalmente em MG, SP e RJ

O Brasil se prepara para um fim de semana marcado por condições climáticas adversas, com previsão de chuvas intensas que podem resultar em alagamentos e deslizamentos de terra. As regiões mais afetadas devem ser Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, conforme a previsão meteorológica.

Uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) está ativa e deverá persistir até o próximo domingo, dia 2 de fevereiro. Este fenômeno é caracterizado por uma vasta área de nuvens que se estende do Norte ao Sudeste do país, provocando chuvas volumosas em várias localidades.

Os meteorologistas alertam que o Sudeste enfrentará os maiores desafios devido aos temporais previstos. “É inegável que a região Sudeste será a mais atingida, com foco em Minas Gerais e São Paulo, além de parte do Rio de Janeiro”, destaca um especialista da área.

Em determinados pontos do sul de Minas Gerais, os volumes de precipitação podem ultrapassar 300 milímetros até o final do período analisado. Essa situação eleva significativamente os riscos de alagamentos e deslizamentos, especialmente em áreas vulneráveis.

O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD) fez um alerta formal sobre os perigos associados às chuvas intensas. O solo encharcado aumenta a probabilidade de deslizamentos, um fenômeno que pode se agravar nas próximas horas.

A previsão não se limita apenas ao Sudeste; Goiás e o Distrito Federal também devem enfrentar chuvas consideráveis, com temporais isolados sendo esperados no Centro-Oeste.

No Norte e Nordeste, a situação também não é favorável. A atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), caracterizada pelo encontro dos ventos equatoriais, pode trazer volumes significativos de chuva para estados como Amapá, Maranhão e o norte do Ceará. No Amazonas, Pará, Tocantins e Rondônia, a expectativa é por chuvas mais esparsas.

O mês de janeiro já apresenta um padrão chuvoso em várias partes do Brasil devido à frequência da ZCAS. Capitais como Cuiabá e Goiânia superaram as médias históricas mensais para precipitações. Em Cuiabá, por exemplo, onde a média esperada era de 238 milímetros, já foram registrados mais de 300 milímetros. Goiânia segue a mesma tendência com acumulações que ultrapassaram 387 milímetros.

Portanto, a população deve permanecer atenta às orientações das autoridades locais e acompanhar as previsões meteorológicas para minimizar os impactos das fortes chuvas previstas nos próximos dias.