Previsão do tempo: Capital paulista amanhece com sol e calor

A segunda-feira (18) amanhece com predomínio de sol e calor. Há expectativa para pancadas de chuvas isoladas a partir do meio da tarde. A máxima prevista para hoje é de 32ºC. No momento os termômetros localizados nas estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo apontam a média de 21ºC

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

A massa de ar quente que cobre o estado de São Paulo vai continuar atuando no decorrer da semana, garantindo dias com predomínio de sol e temperaturas acima da média. Permanece a irregularidade e má distribuição das chuvas.