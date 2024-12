Previsão do tempo: Capital paulista amanhece com céu encoberto e garoa

Manhã de quarta-feira (11) com céu encoberto e garoa ocasional. Por conta dos ventos úmidos que sopram do oceano, a temperatura não sobe muito, e o céu com muitas nuvens predomina. Os termômetros oscilam entre a mínima de 18°C ao amanhecer e a máxima de 23°C no início da tarde.

Tendência para os próximos dias:

Os ventos mudarão de direção e passarão a soprar de sul/sudeste contra a faixa leste do estado, o que deve proporcionar uma ligeira sensação de frio, especialmente entre o fim da madrugada e o amanhecer.

Amanhã, quinta-feira (12), haverá muita nebulosidade, mas com algumas aberturas de sol. A temperatura estará agradável, e não há expectativa de chuva significativa. Mínima de 17°C e máxima de 24°C.