Previsão do tempo: Alerta de chuvas e risco de alagamentos em São Paulo

Nos próximos dias, a previsão do tempo indica a continuidade de condições climáticas instáveis no estado de São Paulo. A formação de uma área de baixa pressão nas proximidades da costa paulista é um fator que deverá contribuir para a ocorrência de chuvas significativas e amplas na região. As autoridades locais alertam para o risco elevado de alagamentos e deslizamentos de terra, especialmente em áreas vulneráveis.

Na quinta-feira, dia 30, o céu deve apresentar muitas nuvens pela manhã, com chuvas isoladas acompanhadas de trovoadas esperadas a partir da tarde. A intensidade das precipitações tende a diminuir ao longo da noite. As temperaturas devem variar entre mínimas de 20°C e máximas de 26°C, enquanto os níveis de umidade relativa do ar se mantêm acima dos 65%.

Quanto à previsão para o dia seguinte, sexta-feira, dia 31, as condições climáticas se manterão semelhantes. No entanto, as chuvas deverão ser mais prolongadas e intensas, aumentando o risco de alagamentos e transbordamentos em rios e córregos. Além disso, há preocupação com possíveis deslizamentos em regiões de encosta. As temperaturas devem variar entre 20°C e 25°C, com umidade do ar superior a 70%.