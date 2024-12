Previsão do tempo: A penúltima segunda-feira de 2024 promete chuvas intensas no Brasil

A penúltima segunda-feira de 2024, trará condições climáticas desafiadoras em várias partes do Brasil, com a expectativa de chuvas intensas. As regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte estão sob alerta devido à possibilidade de precipitações volumosas, que podem gerar transtornos significativos à população.

O clima úmido e quente predominante no país favorece a formação de nuvens carregadas, aumentando a probabilidade de chuvas fortes. Nas vésperas do Natal, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) será um dos principais fatores responsáveis pela ocorrência dessas chuvas em diversas regiões.

Na Região Sul, a maior parte não estará sujeita a alertas para chuvas intensas. Contudo, o litoral paranaense deve permanecer atento às pancadas de chuva de moderada a forte intensidade. Áreas como Curitiba, o Vale do Itajaí e o litoral catarinense também podem registrar chuvas moderadas ao longo do dia.

No estado de São Paulo, a atenção deve ser redobrada no litoral sul, no Vale do Paraíba e nas regiões de Resende e Volta Redonda. O Sul de Minas Gerais e o Triângulo Mineiro também estão sob risco de chuvas moderadas a fortes. A Grande São Paulo pode experimentar chuvas isoladas, mas sem previsão de eventos extremos.

Em relação à Região Centro-Oeste, o alerta se estende ao Distrito Federal e à maior parte de Goiás, especialmente na área metropolitana de Goiânia. Os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também estão sob vigilância devido à possibilidade de temporais. Em Cuiabá e nas regiões sul de Mato Grosso e Goiás, as pancadas podem ser mais intensas.

Na Região Norte, os alertas incluem áreas como o norte do Tocantins, Tucuruí no Pará, e os estados do Acre e Rondônia. As previsões indicam que essas regiões poderão vivenciar tempestades com potencial significativo.

Por fim, no Nordeste brasileiro, há alertas específicos para temporais no centro-sul do Maranhão. Em localidades como São Luís, Teresina e outras áreas do interior do Piauí, assim como na Bahia, espera-se que as chuvas variem entre moderadas e fortes.