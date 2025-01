Previdência reduz em 40,7% a fila de perícia médica em 2024

O Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social (PEFPS), iniciado em agosto de 2023, apresentou resultados expressivos ao longo de 2024, com uma redução de 40,7% no número de requerimentos pendentes para perícia médica. O total de solicitações não atendidas caiu de 1,16 milhão para 687 mil. Apesar de um breve aumento em junho, quando a fila atingiu 566,2 mil pedidos, o crescimento foi temporário e atribuído a greves na categoria.

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, destacou que “nos últimos dois anos, enfrentamos um acúmulo significativo de pedidos de reconhecimento de direitos. Um dos fatores que contribuíram para esse progresso foram as perícias realizadas através do Atestmed, que alcançam regiões remotas do Brasil, facilitando o atendimento e diminuindo os prazos para a concessão de benefícios, evitando assim deslocamentos longos”.

A ferramenta Atestmed tem se mostrado crucial na análise documental para a concessão de benefícios por incapacidade. Desde sua implementação em julho de 2023 até setembro de 2024, foram registradas 3,73 milhões de solicitações. Deste total, aproximadamente 3,7 milhões foram analisadas e cerca de 1,3 milhão necessitaram de perícia médica presencial.

A espera para a realização das perícias médicas também diminuiu consideravelmente. Em agosto de 2023, o tempo médio de espera era de 70 dias, enquanto atualmente este prazo caiu para 43 dias. Em São Paulo, os segurados aguardam uma média de apenas 25 dias por atendimento. Na Região Sul, o tempo médio é de 27 dias e no Nordeste houve uma redução expressiva, passando de 139 dias em agosto de 2023 para 73 dias em janeiro de 2025.

Além disso, as ações extraordinárias em forma de mutirões realizados em 2023 e 2024 contribuíram para a diminuição do tempo de espera dos segurados. Esses mutirões permitem que os médicos realizem atendimentos além das suas metas regulares, incluindo nos finais de semana. Desde o início deste programa, foram contabilizados 135 mil atendimentos realizados em regime de mutirão em todas as Unidades da Federação, com a colaboração de mais de mil peritos.