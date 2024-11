Prevenção e cuidado: Saúde do homem é tema do 36º episódio do “Me Conta, Brasil”

O Brasil é o único país da América Latina com uma política de saúde pensada especialmente para os homens: a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH). O tema é assunto do mais novo episódio do videocast “Me Conta, Brasil”, produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR), disponível nesta quinta-feira, 28 de novembro, nas redes sociais e no YouTube.

Apresentado por Keila Santana, o bate-papo conta com a presença de dois convidados do Ministério da Saúde (MS): Felipe Proenço, Secretário de Atenção Primária à Saúde; e Celmário Brandão, Coordenador de Atenção à Saúde do Homem.

Neste Novembro Azul, eles destacam como o SUS está transformando as Unidades Básicas de Saúde (UBS) em espaços mais acessíveis e acolhedores para eles, quebrando preconceitos e promovendo mais qualidade de vida.

De início, os convidados comentaram que o fato de haver um modelo de masculinidade enraizado na sociedade coloca barreiras de acesso aos serviços médicos. “Os homens aprendem que, para serem masculinos, precisam ser invulneráveis, quando na verdade somos seres humanos, passíveis de adoecimento, de necessidade de saúde de maneira geral. Então, é necessário primeiro desconstruir isso diante da população brasileira. Essa questão da organização dos serviços é muito importante”, afirma Celmário.

POLÍTICA NACIONAL — O objetivo da política é melhorar as condições de saúde da população masculina brasileira contribuindo para a redução da morbidade e da mortalidade dessa população. A ideia é fazer com que as UBS e os hospitais sejam espaços de acolhimento também para os homens e não somente para as mulheres.

“É um grande desafio para a população masculina do país inteiro, por isso a gente demanda de uma Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, essa política que esse ano completa 15 anos. É uma política pioneira na América Latina e a gente quer difundir essa ideia diante da população brasileira masculina no geral”, afirma o coordenador Celmário.

Felipe Proença explica que um dos trabalhos que estão sendo feitos para ampliar a participação dos homens nesse tipo de serviço é a ampliação no número de equipes para as visitas domiciliares e dos horários de serviços. “A ideia de que o homem não precisa buscar o serviço de saúde é uma construção, muitas vezes, que vem desde pequeno e é exatamente essa visão que a gente está querendo conversar, demonstrar a importância de que o homem está sujeito a uma série de problemas de saúde”, comenta o secretário de Atenção Primária à Saúde.

O coordenador de Atenção à Saúde do Homem complementa: “Essa revisão acerca dos parâmetros de população a serem atendidas pelas equipes é muito importante para que a gente consiga qualificar o cuidado e chegar até onde os homens vivem, até os ambientes laborais, os locais onde eles desenvolvem suas atividades de lazer”, completa.

PRÉ-NATAL — Em 2023, mais de 70% acompanharam o pré-natal das companheiras. A paternidade e o cuidado também é um dos eixos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. O secretário de Atenção Primária destaca que esse momento também é uma oportunidade de ampliar o acesso e o acolhimento dos homens aos serviços e programas de saúde.

“Aumentou a procura dos homens, eles têm acompanhado mais a questão do pré-natal. Esse é um primeiro momento que ele pode ter o contato com a equipe de saúde que vai vir a acompanhá-lo, aproveitar para ir conversando sobre uma condição de saúde. Essa participação faz muita diferença e é muito importante para o pré-natal, também”, diz Felipe.

Para efetivar esse eixo da política, o Ministério da Saúde instituiu a Estratégia do Pré-Natal do Pai/Parceiro (EPNP), uma iniciativa para qualificar a atenção à gestação, ao parto e ao nascimento e estimular o envolvimento de homens, pais e/ou parceiros nas ações voltadas ao planejamento reprodutivo, gestação, parto, puerpério e ao longo do desenvolvimento da criança.

“A gestação é uma grande oportunidade para que os homens possam acessar os serviços de saúde. Se o homem não procura o serviço por uma demanda de prevenção, ele pelo menos está na UBS acompanhando a pessoa gestante e a gente quer que os profissionais abordem esse homem para que ele seja introduzido na rede de cuidado”, explica Celmário.

Também em 2023, houve aumento de mais de 22% nas consultas de pré-natal para os pais dentro da rede pública. “Tem que ser um costume você ver o pai estando junto nas consultas. Dez anos atrás não se via tanto isso, não se tinha essa perspectiva. À medida que a política pública vai defendendo a questão do pré-natal do parceiro, vemos isso cada vez mais”, complementa Proenço.

Os convidados também explicam, no videocast, sobre algumas das atividades executadas durante o Pré-Natal do Pai/Parceiro, como exames e qualificações para o cuidado. “Existem homens hoje aprendendo a trocar fralda, a dar banho. Parece coisa simples, mas do ponto de vista de vínculo e de resultado para o trinômio mãe/pai/filho tem resultados incríveis”, ressalta Celmário.

FACILITAR O ACESSO — O coordenador Celmário Brandão explica que facilitar o acesso e o acolhimento é um dos eixos centrais da Política. Por meio de uma proposta inclusiva, a política busca reorganizar as ações de saúde para que os homens considerem esses serviços também como espaços masculinos e, em contrapartida, que os serviços reconheçam os homens como sujeitos que necessitam de cuidados e acesso à saúde.

“Extrapolar os muros das UBS é central para nós. Temos um dado que, em 2023, na população de 20 a 59 anos, apenas ¼ dos atendimentos que foram feitos na atenção primária foram para homens”, disse. Celmário completa afirmando que tem sido feito um movimento de sensibilização dos gestores da Atenção Primária para a qualificação voltado ao cuidado desse público.

SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA — Outro assunto abordado no videocast são os cuidados com a saúde sexual e reprodutiva. Dentro da PNAISH, esse eixo promove a abordagem sobre as questões da sexualidade masculina, nos campos psicológico, biológico e social e também busca respeitar o direito e a vontade do indivíduo de planejar sobre ter filhos ou não.

O videocast também fala sobre as doenças prevalentes na população masculina e a Prevenção de Violências e Acidentes. O MS afirma que o risco de homens morrerem por doenças crônicas não-transmissíveis, principalmente por doenças cardiovasculares e doenças respiratórias crônicas, é de 40% a 50% maior em relação às mulheres. O risco é aumentado entre os homens que fazem uso prejudicial de álcool e estilo de vida pouco saudável.

“Preciso dizer que, por mais que a gente tenha momentos de maior mobilização, essa mobilização tem que ser permanente. Espaços para conversar sobre essa questão da saúde do homem são fundamentais, mas a gente precisa dar sequência a isso, não só no mês de novembro, mas ao longo de todos os meses do ano”, destacou Felipe Proenço.

“A gente tem uma marca, por exemplo, de pouca comunicação da população masculina. Então, converse com profissionais de saúde, converse com pessoas que possam lhe ajudar a se cuidar. Esse é o recado mais importante, mais estratégico. Vamos prevenir doenças, vamos promover saúde”, finaliza Celmário Brandão.

O QUE É — O “Me Conta, Brasil” é uma ferramenta para dialogar com a população e divulgar informações sobre os programas do Executivo que fazem a diferença na vida das pessoas. A ideia é que o videocast seja um espaço de bate-papo para explicar como a população pode garantir os seus direitos e se beneficiar com as ações federais. A cada apresentação, dois ou mais porta-vozes de diferentes ministérios e empresas públicas devem participar do diálogo.