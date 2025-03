Prevenção da saúde bucal pode evitar doenças graves

O dia 20 de março é marcado pelo Dia Mundial Da Saúde Bucal. O tema é de suma importância à população, tendo em vista que, além de problemas específicos como cárie, gengivite, periodontite, mau hálito e perda de dentes, a falta de higiene e cuidado corretos pode potencializar as complicações de doenças hepáticas, doença renal crônica, doenças cardiovasculares e hipertensão. Pesquisas recentes também apontam doenças relacionadas a autoimunidade, obesidade, e também o Alzheimer relacionados a uma microbiota intestinal anormal.

“Os cuidados com a saúde bucal, tanto para crianças quanto para adultos e idosos, inclui escovação regular, uso do fio dental, consultas frequentes com o dentista e alimentação equilibrada, garantindo não apenas um sorriso saudável, mas também a saúde do organismo como um todo” explica o cirurgião dentista e professor do Curso de Odontologia da USCS, Dr. Levy Anderson.

Além de campanhas realizadas por estudantes da área de saúde, visando a conscientização sobre a saúde bucal, a USCS dispõe de uma Clínica de Odontologia (considerada a maior de São Caetano do Sul), vinculada ao curso Odontologia da universidade, que realiza em média mil atendimentos por mês. O agendamento para atendimento pode ser feito pelos telefones (11) 4239-3371 e 4239-3256.

A Odontologia é uma profissão da Saúde que abrange o diagnóstico e tratamento das alterações dos dentes, tecidos moles e ossos da face tanto estéticas quanto funcionais. O curso de Odontologia da USCS foi planejado para formar profissionais aptos a atuar em todas as áreas abrangidas pela Odontologia moderna. Voltado para um treinamento intenso na área clínica, coloca os alunos, a partir do quinto semestre, para atuar diretamente com pacientes, aperfeiçoando sua formação.