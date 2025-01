10 cuidados essenciais com a saúde bucal para priorizar em 2025

Cuidar da saúde é essencial para começar 2025 com energia e bem-estar. Entre os principais cuidados está o check-up bucal, um passo fundamental para garantir não apenas um sorriso saudável, mas também a prevenção de problemas que podem impactar a saúde geral.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 3,5 bilhões de pessoas no mundo sofrem com problemas bucais, o que reforça a importância de consultas regulares ao dentista. “Tudo começa com a avaliação clínica, o exame físico desse paciente. Após essa análise, juntamente com a anamnese, que é o questionário sobre o histórico odontológico e médico, podemos solicitar exames complementares, como raio-x panorâmico, tomografia ou até exames laboratoriais. O primeiro passo é sempre procurar um profissional capacitado e especialista”, destaca Fernanda Oliani Marur, dentista e coordenadora técnica da Oral Sin.

Abaixo, a especialista lista 10 procedimentos essenciais para um check up bucal completo e iniciar o novo ano com um sorriso bonito e saudável.

1. Saúde da gengiva

Verifique sinais de inflamação, como vermelhidão, sangramento ou sensibilidade. A gengivite é um problema comum que, se não tratado, pode evoluir para periodontite, podendo levar a perda dos dentes. Seu dentista pode recomendar tratamentos específicos, como raspagem ou controle de biofilme.

2. Examine sua mordida (oclusão)

Alterações na mordida podem gerar sobrecarga nos dentes, causando desgaste, problemas gengivais, além de corroborar de forma conjunta a outros fatores para o agravamento de condições de ordem muscular e articular. Um exame profissional pode identificar desalinhamentos ou outros problemas que exigem atenção.

3. Cuide da língua e tecidos moles

A língua e a mucosa da boca também precisam de avaliação. Fique atento a manchas, feridas ou alterações de cor. Esses sinais podem indicar desde irritações temporárias até lesões bucais mais graves, como o câncer bucal.

4. Faça uma limpeza geral

A remoção da placa bacteriana e do tártaro é indispensável para prevenir cáries e doença dos tecidos de suporte, gengiva e osso. Apenas um profissional pode realizar uma limpeza profunda, deixando seus dentes mais limpos e protegidos.



5. Realize a aplicação de flúor

O flúor é um grande aliado na prevenção de cáries, fortalecendo o esmalte dos dentes. Após a limpeza, o dentista pode aplicar flúor profissional para garantir uma camada extra de proteção, especialmente se você consome alimentos ácidos ou bebidas açucaradas.

6. Considere um raio X completo

Os exames de imagem permitem identificar problemas invisíveis a olho nu, como cáries escondidas, cistos, abscessos ou perda óssea. Este passo é essencial em muitos casos para complementar o exame clínico inicial e chegar a um correto diagnostico e plano de tratamento assertivo.

7. Avalie restaurações e tratamentos pré-existentes

Certifique-se de que restaurações, coroas ou outros tratamentos estão em perfeito estado. Trincas ou infiltrações podem comprometer os dentes e causar novas cáries.

8.Avalie sua aptidão para tratamentos estéticos

Se está pensando em fazer clareamento, facetas ou lentes de contato, será necessária uma avaliação clínica criteriosa. Serão avaliados não somente dentes e gengiva, mas também oclusão e expectativas quanto ao resultado. Procedimentos estéticos exigem uma base sólida para garantir resultados duradouros, desde a condição clínica até o relacionamento entre profissional e paciente.

9. Atenção ao bruxismo e à ATM

Se você range ou aperta os dentes, pode estar sofrendo de bruxismo, o que pode levar ao desgaste dentário, cansaço nos músculos da face e dores. O dentista pode indicar uma placa estabilizadora ou outros tratamentos para controle da condição e melhor qualidade de vida.

10. Cuidados especiais com implantes

Quem possui implantes dentários deve verificar se estão bem firmes e livres de inflamações. Sangramento, mobilidade, dor e mal cheiro são alguns dos sinais de que você é necessário consultar um profissional. Lembre-se o melhor tratamento é a PREVENÇÃO, portanto não espere os sintomas surgirem, faça um acompanhamento regular e promova saúde e longevidade do seu implante.