Preta Gil se recupera de cirurgia e inspira na luta contra o câncer

Preta Gil, a renomada cantora e compositora brasileira, está em recuperação após uma cirurgia complexa no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A artista, que luta contra o câncer colorretal, passou por um procedimento na noite de quarta-feira (18) e, uma semana depois, apresenta um estado de saúde considerado estável. Segundo boletim médico divulgado pela equipe de redes sociais da artista nesta quinta-feira (26), Preta já se alimenta por via oral e consegue andar, o que é um sinal positivo em seu processo de recuperação.

Preta Gil expressou sua gratidão e fé antes da cirurgia, destacando a importância do apoio emocional neste momento delicado. “Aqui estou eu, mais uma vez, diante de uma cirurgia muito grande, mas minha fé, minha vontade de viver é maior que tudo”, afirmou a cantora. Essa força é essencial, especialmente considerando que ela já havia enfrentado o câncer no ano passado e teve a doença recorrente diagnosticada em agosto deste ano, com metástases identificadas em várias partes do corpo.

O acompanhamento médico tem sido feito por uma equipe de profissionais renomados na área da oncologia, liderada pelos doutores Roberto Kalil Filho, Roberta Saretta, Fernanda Caparelli e Frederico Teixeira. A determinação de Preta Gil em lutar contra a doença inspira muitos fãs e admiradores.

A artista sempre teve um papel importante na música brasileira e sua resiliência diante das adversidades reforça seu legado não apenas como cantora, mas também como símbolo de esperança para aqueles que enfrentam batalhas similares. A recuperação de Preta Gil é um lembrete sobre a importância do suporte familiar e profissional em momentos críticos da vida. Continuaremos acompanhando sua jornada com otimismo e orações por sua plena recuperação.