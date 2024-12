Preta Gil passa por cirurgia delicada e inspira com sua força na luta contra o câncer

Preta Gil, cantora e filha do renomado músico Gilberto Gil, enfrenta um momento delicado em sua vida. Recentemente, ela passou por uma longa cirurgia para a remoção de tumores, após o tratamento com quimioterapia não apresentar os resultados esperados. O procedimento foi realizado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e teve duração da manhã de quinta-feira (19) até a madrugada de sexta-feira (20).

Atualmente, Preta está estável na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde deverá permanecer por mais alguns dias, conforme informações da equipe médica. A artista foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023 e já enfrentou uma série de tratamentos, como radioterapia e uma histerectomia total abdominal. Em agosto, ela revelou nas redes sociais que o câncer havia retornado, acometendo quatro locais do corpo.

A situação evidencia tanto a fragilidade de sua saúde quanto sua força e resiliência diante do diagnóstico. O apoio emocional e profissional é essencial nesse período desafiador. Malu Barbosa, amiga e colega de trabalho, destacou a coragem de Preta após a cirurgia. Embora o boletim médico não detalhe sua sedação pós-operatória, espera-se um acompanhamento contínuo e cuidadoso.

A trajetória de Preta Gil é um lembrete da importância da detecção precoce e do tratamento eficaz do câncer. Sua luta inspira muitos que enfrentam desafios semelhantes. Enquanto ela segue em recuperação, o público aguarda por notícias positivas sobre sua saúde e bem-estar, reconhecendo sua história como uma mensagem de esperança e superação em tempos difíceis.