Preta Gil grava música inédita para trilha sonora de filme

Preta Gil gravou a música inédita “Tudo Vai Passar”, que Flavia Tygel compôs para a trilha sonora original do filme “Câncer com Ascendente em Virgem”. O clipe foi dirigido, em julho do ano passado, pela atriz Jeniffer Dias e contou com a participação de Clélia Bessa, produtora do filme, da diretora Rosane Svartman, e de outras mulheres da equipe. O longa-metragem, que estreia nos cinemas no dia 27 de março, é baseado na história inspiradora da produtora Clélia Bessa, que, durante o tratamento que a curou de um câncer de mama em 2008, lançou o emocionante e divertido blog “Estou com Câncer, e Daí?”, agora disponível no livro com o mesmo nome (Editora Cobogó).

Confira o clipe:

“Eu mantenho a minha fé através do amor que eu tenho pela vida, pela vontade de viver, vontade de ver a minha neta crescer, de realizar muitas coisas. Eu valorizo muito a minha existência. Tudo isso mantém a minha fé e vai renovando a minha fé. É o amor pela vida”, afirma Preta Gil no depoimento que antecede o clipe.

Clélia Bessa, Elisa Bessa, Fabiana Egrejas, Flavia Tygel, Isabela Costa, Jeniffer Dias, Luisa Dowsley, Natara Nery, Paula Azzam e Rosane Svartman formam o coro feminino (Foto: Reprodução).

A Jornada de Cura de Clara

Na trama, a canção representa a jornada de cura de Clara (Suzana Pires) após o diagnóstico de câncer de mama. A personagem repensa o modo como conduz suas relações e se aproxima da mãe, Leda (Marieta Severo), e da filha, Alice (Nathália Costa). As três gerações de mulheres passam a compartilhar suas vulnerabilidades e desafios mutuamente, numa troca profunda e verdadeira. As amigas Dircinha (Fabiana Karla) e Paula (Carla Cristina Cardoso) mostram a importância da formação da rede de apoio e de levar as situações da vida com positividade e bom humor.

O elenco também conta com Ângelo Paes Leme, Julia Konrad, Maria Gal, Mariana Costa, Yuri Marçal, Heitor Martinez e Gabriel Palhares. O roteiro é assinado por Suzana Pires, em parceria com Martha Mendonça e Pedro Reinato, e conta com a colaboração da autora Ana Michelle, Rosane Svartman e Elisa Bessa, filha de Clélia.

Produção e Lançamento do Filme

“Câncer com Ascendente em Virgem” é uma produção da Raccord Produções com coprodução da Globo Filmes e RioFilme, e distribuição da Downtown Filmes. O filme é patrocinado pelo Magazine Luiza e pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Oncoclínicas, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura – Lei do ISS, parcerias com o Instituto Dona de Si, Femama, Oncoguia e investimento FSA/BRDE/Ancine.

Sinopse:

Clara é professora de matemática e faz o maior sucesso como influencer educacional em seu canal na internet. Bem humorada, sarcástica e às vezes debochada, ela gosta de manter tudo sob controle, mas vai precisar aprender a lidar com a vulnerabilidade quando descobre que tem câncer de mama. Com coragem e resiliência, ela enfrenta dias ruins e outros melhores ao lado da filha adolescente, da mãe e de amigas leais. Em sua jornada de cura, Clara tem a chance de celebrar a vida e de ressignificar seus relacionamentos. Baseado em uma história real.

Assista ao trailer:

Elenco:

Clara – Suzana Pires

– Leda – Marieta Severo

– Alice – Nathália Costa

– Dircinha – Fabiana Karla

– Paula – Carla Cristina Cardoso

– Renato – Ângelo Paes Leme

– Ju – Julia Konrad

– Dra. Carolina – Maria Gal

– Dra. Mayra – Mariana Costa

– Youtuber famoso – Yuri Marçal

– Marcos – Heitor Martinez

– Bruno – Gabriel Palhares

– Guilherme – Pedro Caetano

– Caê – Rafael Tannuri

– Andressa – Ariane Souza

– Sofia – Giovana Lima

– Zé do Cavaquinho – Lucca Fortuna

– Dr. Mauro – Carlos Rosário

– Dra. Diana – Aline Menezes

– Enfermeiro Damião – Marcio Fonseca

– João – Gabhi

– Repórter – Rodrigo Átila

– Vendedora – Cibele Santa Cruz

– Ana Maria – Kika Farias

– Jussara – Prazeres Barbosa

– Valdete – Claudia Barbot

– Giovana – Giovanna de Toni

Ficha Técnica:

Direção: Rosane Svartman

Produção: Clélia Bessa

Roteiro: Suzana Pires , Martha Mendonça e Pedro Reinato

, e Direção de Fotografia: Dudu Miranda

Direção de Arte: Fabiana Egrejas

Figurino: Márcia Tacsir

Maquiagem: Mari Figueiredo

Som Direto: Valéria Ferro

Edição de som: Maria Muricy , ABC

, ABC Mixagem: Armando Torres Jr.

Montagem: Natara Ney

Trilha Sonora: Flavia Tygel

“TUDO VAI PASSAR”