Preta Gil é internada na UTI com infecção urinária

Recentemente, a cantora Preta Gil foi hospitalizada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular em Salvador, após apresentar um quadro de infecção urinária. A informação sobre sua internação foi divulgada por meio de um boletim médico nesta segunda-feira (10), embora o ocorrido tenha se dado no sábado (8).

De acordo com as informações oficiais, a internação visa monitorar a saúde da artista, que continua seu tratamento contra o câncer de intestino, diagnosticado em 2023. Em comunicado nas redes sociais, Preta afirmou estar “estável” e tranquilizou seus seguidores: “Amores, fiquem tranquilos, estou sendo bem cuidada e, em breve, estarei em casa. Amo vocês”.

A internação ocorre logo após Preta participar ativamente do Carnaval da Bahia, onde esteve no camarote da família, Expresso 2222. A artista compartilhou momentos de alegria durante as festividades em suas redes sociais, expressando seu entusiasmo por estar com amigos e familiares.

Desde que recebeu o diagnóstico inicial, Preta Gil tem enfrentado uma dura batalha contra o câncer. Em janeiro deste ano, ela anunciou que iniciaria seu tratamento após descobrir a doença. Desde então, passou por duas cirurgias complexas; a primeira delas durou 14 horas e resultou na remoção do tumor e do útero.

Após quase um mês hospitalizada, ela recebeu alta e, no final do ano passado, compartilhou com seus fãs que estava curada. No entanto, em agosto deste ano, a artista revelou que teve que retomar o tratamento devido à recidiva da doença em dois linfonodos na pelve.

Preta passou por uma nova cirurgia em dezembro que durou aproximadamente 21 horas e envolveu a remoção de parte do aparelho digestivo e do sistema linfático. Após essa intervenção cirúrgica, ela foi liberada apenas em fevereiro do ano seguinte.

A cantora planeja continuar seu tratamento com medicamentos inovadores em Nova York a partir de abril. Em declarações recentes à mídia, Preta enfatizou os privilégios que possui para enfrentar essa jornada difícil: “Tenho mil privilégios, sei que tenho, isso faz toda a diferença. Então não reclamo; sofro muito”, refletiu durante uma entrevista.

Os fãs e admiradores continuam acompanhando de perto sua trajetória e enviando mensagens de apoio nesse momento desafiador.