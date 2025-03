Preta Gil celebra sua presença no Carnaval de Salvador com emoção e homenagens

A cantora Preta Gil compartilhou sua emoção ao participar do Carnaval de Salvador, um dos eventos mais emblemáticos do Brasil. Em uma declaração cheia de sentimento, ela afirmou: “Só Deus sabe como sonhei e lutei para estar aqui! Carnaval de Salvador, com todo seu axé, magia e poder! Estou aqui para receber minha dose de cura que vem de vocês.”

Durante o evento, a artista atraiu a atenção de muitos colegas, que se revezaram em homenagens e saudações. Em suas redes sociais, Preta expressou sua gratidão e alegria, revelando que as lágrimas foram inevitáveis diante da energia contagiante da festa. A conexão emocional com a celebração foi um tema recorrente em suas postagens.

Além disso, Preta fez questão de destacar os tributos recebidos por parte de outros artistas, mencionando especialmente Ivete Sangalo. “Minha irmã, Ivete Sangalo, você me inspira a ser uma pessoa melhor. Chorei ao te ver e ouvir suas palavras; só nós sabemos a luta que foi chegar aqui hoje. Te amo para sempre!” escreveu ela, evidenciando o forte laço entre as duas cantoras.

A também renomada Anitta foi outra figura citada por Preta em sua mensagem: “Anitta, você sacudiu a avenida; também te amo, sou sua fã eterna.” O carinho demonstrado pela artista reflete a união e o respeito entre os músicos presentes na folia.

Nos comentários das publicações da cantora nas redes sociais, os fãs e amigos celebraram sua presença vibrante no Carnaval. Angélica exclamou: “Te amo, que lindo te ver no Carnaval,” enquanto Mônica Martelli destacou: “O Brasil te ama e se emociona com você.” Solange Almeida completou: “Viva Preta. Te amamos,” e Pabllo Vittar não deixou de expressar seu afeto: “Te amo, mãe.”