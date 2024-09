Preta Gil deixa hospital após retomar tratamento contra câncer

Preta Gil recebeu autorização da equipe médica para passar alguns dias fora do hospital após retomar o tratamento contra o câncer.

A cantora falou no Instagram que vai para casa e agradeceu uma das enfermeiras ao longo do processo da quimioterapia. “Foram dias difíceis, mas tranquilos. Ela está tirando o meu acesso. Queria te agradecer, Viviane. Estou até fazendo uma makezinha.”

No final de agosto, a artista passou por exames de rotina, que identificaram a volta do tumor em quatro lugares diferentes: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e uma lesão. “Continuem rezando por mim. Estou bem, com a cabeça boa, muito melhor do que quando comecei o tratamento em 2023. Cheia de vontade de viver”, afirmou.

Neste domingo (8), já no carro, ela mostrou que estava acompanhada de uma amiga, Malu Borges. “Malu foi ao show do The Weeknd, vou ganhar vale two weekends [fim de semana, em inglês] fora do hospital”, disse.

Preta contou que agora quer ir a sua casa no Rio de Janeiro ver seus cachorros e plantas.

Em uma entrevista a Pedro Bial, a cantora afirmou que, após o diagnóstico nesta região, se culpou, especialmente por causa do seu peso, que sempre foi debatido publicamente, e por não ter cuidado mais da alimentação.

“Sempre foi um debate na minha vida a questão do meu peso, um debate até muito mais público do que meu próprio. Mas quando começou o debate público comecei a comprar algumas nóias e algumas questões para mim”, afirmou.

“Graças a Deus existem terapeutas no mundo. Meus médicos diziam ‘não se culpe, a gente trabalha aqui com pessoas extremamente saudáveis, e que tem o mesmo tumor que você’. A gente pode se amar do jeito que a gente é, mas temos que entender se esse corpo é saudável. Hoje sou saudável, me cuido, e sou fora do padrão, não sou uma mulher magra.”