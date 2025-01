Preta Gil deixa a UTI e passa Ano-Novo em hospital com a família e amigos

Na última virada do Ano-Novo, a cantora Preta Gil esteve internada em um quarto de hospital na cidade de São Paulo, cercada por sua família. Esta marca significativa em sua vida foi acompanhada de uma mensagem nas redes sociais, a primeira desde que passou por uma cirurgia complexa para a remoção de tumores, que também anunciou sua saída da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A postagem que trouxe a artista à luz pública foi compartilhada por seus familiares e amigos próximos. Entre os presentes ao seu lado estavam seu pai, o renomado músico Gilberto Gil, além de outros membros da família, como Francisco Gil, Bela Gil e Gominho.

Preta Gil está internada no Hospital Sírio Libanês desde 19 de dezembro, onde recebe cuidados especiais após a cirurgia. A artista enfrenta um tratamento contra o câncer no intestino desde 2023. Após um período inicial de alta, ela precisou retomar o tratamento cerca de oito meses depois.

A condição da cantora envolve complicações que afetaram duas estruturas do sistema linfático, conhecidas como linfonodos, além de áreas no peritônio — membrana que reveste órgãos como o intestino, fígado e estômago — e no ureter, que é o canal responsável pela passagem da urina. A cirurgia mais recente para remoção dos tumores teve duração aproximada de 21 horas.

No mesmo dia em que celebrou a entrada do novo ano, Preta Gil recebeu uma homenagem especial da cantora Ivete Sangalo durante uma apresentação na famosa praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Em suas redes sociais, Preta compartilhou um vídeo anunciando sua saída da UTI e expressou sua gratidão: “Meu coração está cheio de alegria por ter ao meu lado pessoas tão especiais, que me enchem de amor todos os dias e me fazem querer viver cada vez mais”.