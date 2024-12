Preta Gil inicia recuperação após cirurgia para retirada de tumores

Na noite desta quarta-feira (25), o influenciador Gominho surpreendeu seus seguidores ao compartilhar informações sobre o estado de saúde da cantora Preta Gil, que permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A artista passou por uma cirurgia significativa para a remoção de tumores na última quinta-feira (19).

Relato emocionado de Gominho

Em um relato emocionado publicado nos stories do Instagram, Gominho revelou ter estado ao lado de Preta durante todo o dia. “Hoje ela começou a fisioterapia, conseguiu ficar em pé e está fazendo movimentos devagar, mas avançando a cada dia. Graças a Deus, estamos progredindo”, afirmou.

O artista expressou admiração pela força e resiliência demonstradas por Preta Gil: “Mais um dia que Preta me inspira com sua força e resiliência”.

Histórico da luta contra o câncer

É importante lembrar que, em janeiro do ano passado, a filha do icônico Gilberto Gil foi diagnosticada com adenocarcinoma, um tipo de tumor que pode afetar diversas partes do corpo. Apesar dos tratamentos realizados, em agosto deste ano, Preta anunciou que a doença havia retornado.

Mensagem antes da cirurgia

Antes da cirurgia recente, a cantora havia compartilhado uma mensagem nas redes sociais, onde aparece ao lado do filho, Francisco Gil. “Aqui estou eu, mais uma vez diante de uma cirurgia muito grande, mas minha fé e vontade de viver são maiores que tudo! Estou cheia de gratidão e amor no coração”, escreveu ela. Na postagem, Preta também pediu apoio dos fãs e destacou o carinho recebido de familiares e amigos durante esse período difícil: “Rezem por mim! Meu filhote está aqui comigo cuidando da mãezinha dele, te amo”.

A situação delicada de Preta Gil continua a mobilizar fãs e amigos, que aguardam ansiosamente por novas atualizações sobre sua recuperação.