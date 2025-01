Preta Gil compartilha nova selfie do hospital e tranquiliza fãs: ‘Amo vocês! Estou forte!’

A cantora Preta Gil, de 50 anos, fez uma nova aparição nas redes sociais enquanto permanece internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Desde o final do ano passado, a artista está se recuperando de uma cirurgia realizada para a remoção de tumores

Nesta quarta-feira (08), Preta publicou selfies em suas plataformas digitais, onde aparece usando óculos de grau e deitada na cama hospitalar, visivelmente acompanhada de medicações e acessos intravenosos. As imagens falam por si mesmas, uma vez que a artista optou por não incluir legendas nas postagens.

Em uma atualização anterior, ela compartilhou uma foto tirada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Após uma complexa cirurgia que durou cerca de 20 horas no último mês, a cantora continua seu processo de recuperação. Na imagem, é possível notar a presença de equipamentos de monitoramento conectados ao seu corpo, enquanto ela veste uma roupa rendada e usa óculos. “Bom dia”, escreveu ela na postagem.

Na noite anterior, Preta Gil se dirigiu aos seus fãs para tranquilizá-los sobre sua saúde. Em um relato sincero, agradeceu pelo apoio contínuo que vem recebendo: “Amores, passando aqui para deixar vocês calmos! Eu sigo aqui minha batalha. Um dia de cada vez, com fé e a cada dia me fortalecendo mais! Obrigada por todas as orações e energias positivas, eu sinto elas todos os dias. Paz e amor no coração de todos, amo vocês! Já, já eu tô de volta!”

Com essas mensagens, Preta Gil demonstra não apenas sua força diante das adversidades, mas também a importância do apoio dos fãs nesse momento delicado.