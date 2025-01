Preta Gil compartilha atualizações sobre sua luta contra o câncer

A cantora Preta Gil está atualmente internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ter passado por uma cirurgia no dia 19 de dezembro de 2024. Ela deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no dia 31 de dezembro e utilizou suas redes sociais para tranquilizar seus fãs sobre seu estado de saúde.

Em um relato emocional publicado em seu perfil no Instagram, a artista expressou: “Sigo aqui na minha batalha. Um dia de cada vez, com fé e a cada dia me fortalecendo mais”. A postagem foi acompanhada de agradecimentos às mensagens de apoio recebidas, evidenciando a importância do carinho dos seguidores nesse momento delicado.

No dia da virada do ano, Preta Gil compartilhou uma foto ao lado de familiares, incluindo figuras notáveis como Gilberto Gil e Bela Gil, ressaltando a alegria de estar cercada por pessoas queridas durante um período tão desafiador. “Meu coração está cheio de alegria por ter ao meu lado pessoas tão especiais que me enchem de amor todos os dias”, afirmou.

A artista também fez questão de agradecer à colega Ivete Sangalo pela homenagem realizada durante um show em Copacabana, demonstrando gratidão pelo apoio recebido. “E a felicidade foi em dobro: recebi essa homenagem tão linda e generosa da minha amada irmã @ivetesangalo”, declarou Preta em seu post.

Os desafios enfrentados por Preta Gil na sua luta contra o câncer começaram em 2023, quando ela foi diagnosticada com um tumor no intestino e considerada curada. No entanto, a doença retornou em agosto deste ano, afetando diferentes partes do corpo. Os novos diagnósticos incluíram dois tumores nos linfonodos, um nódulo no ureter e metástase no peritônio.

A cirurgia que a cantora realizou durou impressionantes 21 horas e foi liderada por uma equipe médica especializada composta pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Caparelli e Dr. Frederico Teixeira.

Após a operação, seu filho Francisco Gil compartilhou momentos ao lado da mãe nas redes sociais e comentou sobre a dificuldade de se afastar dela após uma semana juntos no hospital. Em sua publicação, ele expressou o quanto Preta o inspira a continuar seu trabalho artístico.

Recentemente, Preta viajou aos Estados Unidos para consultar especialistas sobre seu tipo específico de tumor, buscando alternativas que possam ser mais eficazes do que o tratamento realizado no Brasil. “A quimioterapia que eu fiz lá no Brasil não foi tão eficaz como os médicos esperavam”, relatou ela em um vídeo.

Com um espírito resiliente, Preta Gil pediu aos seguidores que enviassem boas vibrações e manifestou sua determinação em focar na cura, afirmando: “Se Deus quiser, farei o tratamento que for mais indicado para mim”.