Presidente Lula tem reunião bilateral com o diretor-geral da OIT, Gilbert Houngbo

Em viagem à Suíça para participação no Fórum Inaugural da Coalizão para Justiça Social, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve reunião bilateral nesta quinta-feira, 13 de junho, em Genebra, com o diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Gilbert Houngbo. No encontro, Houngbo deu as boas-vindas ao presidente Lula e agradeceu sua presença, em resposta ao convite para que co-presidisse o lançamento da Coalizão.

A participação de Lula no Fórum trata do enfrentamento das desigualdades sociais, da concretização de direitos trabalhistas integrados a direitos humanos, da expansão da capacidade e acesso aos meios produtivos e da promoção do trabalho decente. Na reunião bilateral com o diretor-geral da OIT, o presidente falou sobre as preocupações do trabalho no século XXI, citando a precariedade das novas formas de emprego.

Lula também falou sobre a lei de igualdade salarial entre homens e mulheres, de autoria da Presidência da República e sancionada por ele no ano passado, destacando que poderia ser replicada por outros países. O presidente abordou outros assuntos, como o programa Pé-de-Meia, que oferece incentivo financeiro para jovens de baixa renda permanecerem matriculados e concluírem o ensino médio. “É preciso incentivar a formação profissional dos jovens. Muitos deles deixam de estudar para ajudar suas famílias”, afirmou.

O presidente Lula frisou ainda que superar desigualdades é tema central, pois as diversas formas de desigualdades, de gênero, social, racial etc se refletem no mercado de trabalho.

Gilbert Houngbo concordou com os pontos apresentados pelo presidente Lula. Falou também sobre o envelhecimento da força de trabalho em diversas regiões, e os consequentes déficit de formação profissional e aumento de gastos previdenciários.

Lula citou preocupações sobre como os governos e os sistemas previdenciários devem lidar com a parcela cada vez maior de trabalhadores que preferem ser autônomos. Disse também que gostaria de uma participação maior da OIT no G20, da mesma forma que ocorre com instituições como FMI e Banco Mundial.

O diretor-geral da OIT concordou que os direitos e a proteção dos trabalhadores são grandes questões e acrescentou que a luta contra a fome proposta pelo Brasil no G20 é de importância essencial.

Lula destacou também o desenvolvimento da iniciativa global Brasil-EUA pelo trabalho decente, lançada com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e destacou que a força-tarefa em andamento pelos dois países segue em desenvolvimento tanto de forma independente quanto nas discussões do G20.

Por fim, o presidente Lula sugeriu dar grande atenção à Inteligência Artificial e seus efeitos no mundo do trabalho, enquanto Houngbo reafirmou a importância dessa questão. “Quero que vc saiba que no meu governo, o Brasil é parceiro da OIT”, encerrou Lula.