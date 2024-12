Presidente Lula recebe alta e fala sobre recuperação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi liberado do hospital neste domingo, 15 de dezembro, após uma cirurgia realizada na última terça-feira (10) para a drenagem de um hematoma na região craniana. A informação foi confirmada em uma coletiva de imprensa realizada no auditório do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Lula permanecerá em sua residência na capital paulista até pelo menos a próxima quinta-feira (19). Durante a coletiva, o cardiologista Roberto Kalil Filho, juntamente com a equipe médica composta por neurologistas e neurocirurgiões, prestou esclarecimentos sobre o estado de saúde do presidente.

Após a apresentação dos médicos, Lula se dirigiu à imprensa e expressou seu otimismo. “Estou voltando com muita tranquilidade, tenho muito trabalho pela frente e um compromisso inabalável com o povo brasileiro”, afirmou o presidente, refletindo sobre os desafios que enfrentou ao longo de sua vida.

O presidente também fez questão de agradecer a Deus por sua recuperação. “Deus tem cuidado de mim de forma generosa”, disse ele, lembrando de momentos difíceis como sua batalha contra o câncer em 2012 e situações delicadas que viveu em viagens internacionais.

Sobre a queda que resultou no hematoma, Lula esclareceu que não estava realizando atividades arriscadas. “Quero deixar claro que não estava cortando a unha do pé; estava apenas cortando as unhas das mãos e, ao tentar me movimentar, acabei caindo”, relatou. O incidente ocorreu quando ele se levantava para guardar seu estojo de manicure e perdeu o equilíbrio.

Após o acidente, Lula inicialmente acreditou estar bem e voltou às suas atividades normais, incluindo exercícios físicos e compromissos oficiais. Contudo, ele começou a sentir dores de cabeça no domingo seguinte à queda e decidiu buscar atendimento médico após notar sintomas estranhos.

O presidente passou por uma série de exames que indicaram a necessidade de uma cirurgia emergencial para tratar o hematoma. Ele só tomou ciência da gravidade da situação após o procedimento, quando recebeu as informações sobre seu estado.

Durante a coletiva, o cardiologista Kalil Filho fez um ponto importante: “Ele está de alta hospitalar, mas não alta médica”. Isso significa que Lula continuará sob observação médica nos próximos dias. O presidente deverá realizar novos exames na quinta-feira, incluindo uma tomografia para avaliar sua condição.

Apesar da alta hospitalar, o presidente poderá retomar suas atividades normais dentro das limitações necessárias para sua recuperação, evitando exercícios físicos intensos. “Ele se encontra estável, caminhando e se alimentando normalmente”, afirmou Kalil, ressaltando um pós-operatório satisfatório.