Presidente Lula avança no processo de recuperação após cirurgias

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que passou por dois procedimentos cirúrgicos na região craniana esta semana, apresentou evolução positiva em seu estado de saúde. Após um período na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ele foi transferido para uma ala de tratamento semi-intensivo, onde já iniciou atividades de reabilitação, incluindo caminhadas pelos corredores do hospital.

A atualização sobre a condição do presidente foi divulgada na manhã desta sexta-feira, 13, através de um boletim médico emitido pelo Hospital Sírio-Libanês, localizado em São Paulo. O documento confirma que Lula permanece lúcido e orientado, além de ter se alimentado normalmente durante sua internação.

O boletim é assinado pelo diretor de Governança Clínica do hospital, Luiz Francisco Cardoso, e pelo diretor clínico, Álvaro Sarkis. Nele, destaca-se a dedicação da equipe médica que acompanha o presidente, liderada pelo renomado cardiologista Roberto Kalil Filho, que já cuida da saúde de Lula há vários anos, e pela médica oficial da Presidência da República, Ana Helena Germoglio.

Essas informações trazem alívio aos apoiadores e à população em geral, que acompanham com atenção o estado de saúde do mandatário. O progresso na recuperação é um sinal positivo para o governo e para as iniciativas políticas que estão em andamento.