Presidente do TRE-SP afirma que eleições estão transcorrendo em plena normalidade

Em entrevista coletiva na manhã deste domingo, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), desembargador Silmar Fernandes, divulgou informações sobre o andamento das eleições no estado.

“Até o momento, tudo está correndo na mais perfeita ordem, como era de se esperar. O eleitor está consciente, está comparecendo às seções, exercendo o seu direito democrático de votar. Não tivemos nenhuma ocorrência de relevo, algumas urnas foram substituídas, o que é uma coisa normal”, afirmou o desembargador. Em todas as seções eleitorais, há urnas de contingência para serem usadas em caso de necessidade de substituição.

“Está tudo ocorrendo dentro da normalidade, tivemos pouquíssimas filas em algumas seções eleitorais entre 8h e 8h20, no início da votação, no momento em que notadamente os mais idosos costumam votar. Agora já está tudo normalizado.”

O presidente do TRE-SP também se referiu à pequena instabilidade no sistema de justificativa pelo aplicativo e-Título que ocorreu no início da votação. “Isso é normal no meio informatizado, muita gente acessando ao mesmo tempo dá uma sobrecarga e gera um atraso, mas eu mesmo acessei agora há pouco e o sistema já está funcionando.”

“O problema são as pessoas incivilizadas, tem muito derrame de santinhos. Isso todo mundo sabe que é crime eleitoral e, além de crime eleitoral, é uma falta de consciência ecológica. Algumas pessoas já foram presas pela boca de urna, por conta do derramamento de santinhos, infelizmente todo ano isso acontece. Isso está sendo controlado e fiscalizado, e as pessoas que forem identificadas serão punidas”, concluiu o desembargador.