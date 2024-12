Presidente do São Paulo publica foto com Oscar em meio à negociação

O presidente do São Paulo, Julio Casares, publicou uma foto com o meia Oscar. A foto agitou a torcida tricolor, uma vez que o clube está em vias de confirmar a contratação do atleta.

Em seu Instagram, Casares fez um “anúncio informal” do jogador no Tricolor, mas deu a entender que o negócio ainda não está fechado. Segundo ele, a diretoria ainda está no processo de viabilizar a chegada do jogador de 33 anos.

“Foto de encontro com o craque Oscar nesta semana… Qualquer semelhança será mera coincidência? Sem combinar, já estávamos uniformizados. Trabalhando para estarmos juntos e em sintonia também em 2025!”, escreveu Julio Casares.

A expectativa em torno da possível contratação de Oscar aumentou consideravelmente desde o início de dezembro, quando as tratativas começaram a ganhar forma. O técnico Luís Zubeldia teve uma conversa produtiva com o jogador, que durou aproximadamente 30 minutos, logo após a conclusão do Campeonato Brasileiro.

Recentemente, um vídeo compartilhado nas redes sociais pela esposa do jogador gerou alvoroço entre os torcedores. Nele, ela revela ter lido todas as mensagens que clamavam pelo retorno do meia ao Morumbi, reacendendo a esperança dos fãs do São Paulo por sua volta ao clube.

Oscar tem números bastante expressivos atuando pelo Shanghai Port: são ao todo 245 jogos, com 76 gols e 110 assistências. Na sua última temporada com o time chinês, o meia teve um dos seus melhores aproveitamentos, marcou 16 vezes e assistiu seus companheiros em 29 oportunidades, tudo isso em apenas 39 partidas.