Presidente do Consórcio ABC reúne equipe e alinha planejamento da gestão

Com foco em entregas e resultados, o presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC e prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, reuniu na manhã desta terça-feira (11/3) a equipe da entidade regional para alinhar o planejamento do órgão em visita à sede da instituição.

No encontro, que também contou com o comando do secretário-executivo do Consórcio ABC, Aroaldo da Silva, foram definidas algumas metas prioritárias para a gestão. Entre elas, a confirmação do retorno de São Caetano do Sul ao quadro de municípios consorciados, o ingresso da capital na entidade, o fortalecimento da interlocução da região com os governos estadual e federal, a intensificação na busca por recursos externos, entre outras diretrizes.

No mês passado, conforme deliberação da Assembleia Geral de prefeitos de janeiro, o Consórcio ABC iniciou uma série de reuniões estratégicas com secretários municipais para montar um plano estratégico prioritário para a gestão. Foram realizadas reuniões com os secretários e demais envolvidos nas áreas de Saúde, Segurança Pública e Drenagem, Educação, Mobilidade, Planejamento Urbano e Habitação, Resíduos Sólidos e Assistência Social.

“No que depender de mim, trabalharemos todos juntos para fazer o Consórcio ABC cada vez mais forte e protagonista, com o retorno integral no quadro de cidades consorciadas e o ingresso da capital à nossa estrutura de planejamento de políticas públicas regionais. Com o órgão fortalecido, teremos possibilidade de fazermos ainda mais entregas que beneficiem diretamente a vida da população do Grande ABC”, afirmou Marcelo Lima.

Para este ano, já há previsão de avanço na licitação dos projetos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, que vai destinar R$ 41,5 milhões para a elaboração de um novo Plano Regional de Mobilidade Urbana do Grande ABC (R$ 4,5 milhões) e para os projetos funcional e básico (R$ 36,9 milhões) destinados a intervenções nos cinco municípios consorciados na época em que a verba foi destinada (Santo André, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra).