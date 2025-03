Presidente do Consórcio ABC leva pautas da região para discussão com a Grande SP

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC participou, representado pelo presidente da entidade regional e prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, de reunião com os 39 municípios da Região Metropolitana de São Paulo, realizada na manhã desta segunda-feira (24/3), na Praça das Artes, região central da capital.

A reunião serviu para um debate metropolitano sobre planejamentos, articulações e definições de ações conjuntas entre as prefeituras da Grande São Paulo. O presidente do Consórcio ABC levou as pautas da última assembleia de prefeitos da região, realizada neste mês com a presença do chefe do Executivo da Capital, Ricardo Nunes, para um debate mais amplo entre as demais cidades da Região Metropolitana.

Entraram na pauta do encontro temas como a Polícia Municipal, Enel, PEC 66 (que trata dos precatórios), ampliação do Smart Sampa para demais regiões da Grande São Paulo e o serviço de mototáxi.

“Todos estes temas são enfrentados isoladamente pelos municípios, mas devem ser debatidos também em âmbito regional e metropolitano, pois são assuntos que vão além das divisas. Por isso, levamos uma pauta que começou no Consórcio ABC para que seja debatido de forma mais ampla, com os demais municípios da Região Metropolitana de São Paulo”, afirmou Marcelo Lima.

O prefeito da Capital e presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo (CDRMSP), Ricardo Nunes, reforçou a importância do diálogo entre os municípios em pautas de comum interesse.

“A região metropolitana tem mais de 22 de milhões de habitantes e diversas pautas em comum. A união e o trabalho conjunto dos prefeitos vão resultar na melhora da qualidade de vida das pessoas”, disse Nunes.