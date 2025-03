Marcelo Lima lança o ‘Conecta São Bernardo’

Ineditismo tem marcado os quase três primeiros meses da gestão do prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima (Podemos) que, depois de lançar a primeira Faculdade Municipal Gratuita no município e ampliar o atendimento e exames de mamografia para prevenção e detecção precoce do câncer de mama para mulheres, desta vez os contemplados serão os adolescentes, que poderão integrar o Conecta São Bernardo, programa de intercâmbio internacional, aprovado, nesta semana, pela Câmara Municipal.

O podemista explicou a quais faixa etária, classe social e outros critérios já estabelecidos.

“Os alunos vão ter que ter de 15 a 17 anos, estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), então a ideia é pegar os alunos que sonham e não tem nenhuma oportunidade de fazer esta viagem, e ter esse conhecimento, aprendizado. Para isso, ele tem que estar cursando a rede pública estadual de São Bernardo do Campo, 15, 16 ou 17 anos, e também ser residente de município por no mínimo dois anos. Assim, após o jovem fazer a adesão, faremos a prova, processo seletivo, onde os 20 melhores alunos jovens que tiverem a pontuação na escala de um a 20 serão convocados para poder pegar a documentação e formalizar todo termo de toda bolsa de estudo do intercâmbio, e também da bolsa auxílio ao intercâmbio que é da Prefeitura, com recursos pré-viagem e para os trinta dias que eles vão ficar fora”, explicou Lima.

Sec. Adj. Mun. de Educação, Jussara Bezerra, Marcelo Lima, Prof. Júlio César, Sec. Mun. Educação e Sec. Mun. Chefia de Gabinete, Juliane Nakamura

O prefeito afirmou que alunos da rede municipal de ensino, matriculados no EJA (Educação de Jovens e Adultos), também participam.

A jornada inaugural de experiência internacional do Conecta São Bernardo já tem data e destino definidos, acontecerá em menos de seis meses e o rumo é o Velho Continente, conforme revelou Marcelo.

“Em julho, nós já estaremos com o projeto com 20 jovens selecionados viajando para Irlanda com intercâmbio de 30 dias e, em janeiro do ano que vem, vamos aumentar a quantidade de jovens e, em julho tentando sempre aumentar mediante ao nosso orçamento Municipal”, explicou o chefe do Executivo, que prosseguiu justificando o por quê da escolha da Ilha Esmeralda para debutar o programa:

“No caso, a Irlanda não pede visto, é um dos países mais procurados para intercâmbio, assim como o Canadá, que são os principais países que fazem intercâmbio com um bom inglês. Escolhemos a Irlanda pela qualidade do ensino para iniciar o programa”, disse ele.

Segundo o prefeito, entre os objetivos do programa está entregar à população de jovens a oportunidade de poder ir para outro país, adquirir conhecimento e, acima de tudo, aprender.

O político reiterou que esta “é mais uma bandeira de campanha eleitoral, está no plano de governo e tudo aquilo que me comprometi durante a campanha virou uma missão de vida para mim”, ressaltou Marcelo.

De acordo com o projeto, a ideia é que o serviço seja prestado em parceria com o privado, ou seja, uma empresa vai custear toda contratação das viagens, desde a documentação e todo trabalho burocrático, que inclui passagens aéreas, hospedagem, alimentação com café da manhã, almoço e jantar, seguro viagem e de vida e todo intercâmbio lá e à Prefeitura caberá:

“Custear a bolsa para que eles possam viajar, são R$ 1.000 entregues 15 dias antes da viagem, para que possam se preparar com malas, roupas, a pré-viagem, e um dia antes da viagem, vai receber a bolsa financeira da Prefeitura de R$ 5.000 para os 30 dias na Irlanda”, explicou Lima como será distribuída a responsabilidade entre Poder Público e iniciativa privada.

Marcelo afirmou que o programa é permanente e, nas próximas férias de janeiro, nós vamos enviar mais de 20, não será o mesmo número, “vou ficar programando o orçamento é a única certeza que posso entregar para vocês que será mais de 20 e o número teto não existe, o céu é o limite para esse projeto. Em julho do ano que vem a mesma forma, em janeiro do outro ano, do mesmo jeito. Faremos o programa ser executado para ficar permanente na cidade, assim, todo mês de janeiro e julho que são as férias escolares onde vão poder fazer intercâmbio sem atrapalhar os estudos na cidade”, lembrou o prefeito ao explicar que o programa será realizado no recesso escolar do meio e início de ano.

O podemista confirmou que existem conversas para conhecer os consulados dos países do intercâmbio para que o prefeito possa ter um diálogo antes de os jovens embarcarem, explicando o projeto que São Bernardo está lançando e que possa ser reconhecido pelo país que está recebendo os estudantes.

Outro ponto destacado pelo chefe do Executivo Sãobernardense é que o intercâmbio deve servir para capacitar o jovem e prepará-lo para o mercado de trabalho para que tenha maior remuneração, possa aprender e se adequar ao mundo moderno.

E, mais uma vez, Marcelo Lima apontou o protagonismo e ineditismo da cidade em criar programas que promovem a igualdade e são capazes de transformar sonhos em realidade.

“São Bernardo do Campo sai na frente mais uma vez com esse grande projeto inovador, que é além de educacional, social e mexe com algo que é fundamental: o sonho. Pois, o jovem que sempre sonhou e, muitas vezes, fraqueja, e diz que não vale mais a pena, é provar para ele que vale, que o Poder Público está ao lado dele. E vamos respeitar a Lei Federal, inclusive de cotas também, assim, tudo que estiver na Lei Federal não vamos fazer uma vírgula que não esteja na Lei Federal”, garantiu ele.

