Presidente da Federação Peruana de Futebol é preso por suspeitas de corrupção

Nesta quinta-feira (7), o presidente da Federação Peruana de Futebol (FPF), Agustín Lozano, foi detido sob suspeita de envolvimento em um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro. A operação, que teve ampla cobertura da mídia local, faz parte de uma investigação mais abrangente sobre possíveis irregularidades financeiras dentro da FPF. A polícia, agindo em cumprimento a uma ordem judicial, efetuou a prisão preventiva de Lozano por um período inicial de 15 dias.

De acordo com fontes do Ministério Público, a investigação se concentra em alegações de desvio de recursos da FPF, favorecimento ilícito a determinados clubes e venda irregular de ingressos para jogos. O general Milton Santos, chefe da polícia fiscal, revelou que a operação ocorreu em várias localidades de Lima e outras regiões do Peru. Entre os detidos está também Joel Raffo, presidente do renomado clube Sporting Cristal.

A ação policial ocorre num momento crítico para o futebol peruano, faltando poucos dias para o confronto entre as seleções do Peru e do Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, marcado para acontecer em Lima.

Além disso, documentos judiciais acessados pela Reuters apontam que as investigações abrangem supostas fraudes relacionadas à revenda de ingressos para jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar 2022.

Após ser detido em sua residência na capital peruana, Agustín Lozano dirigiu-se aos jornalistas expressando seu desejo por justiça e tranquilidade para sua família e aqueles que depositam confiança nele. A comunidade esportiva aguarda os desdobramentos deste caso que abala as estruturas do futebol no país andino.