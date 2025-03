Prepare-se para uma noite inesquecível com Marc Martel e One Vision of Queen

Prepare-se para uma noite mágica e cheia de energia! A produtora Livinstage está trazendo para o Brasil o tão esperado show de Marc Martel com seu aclamado projeto “One Vision of Queen“. Marc Martel, famoso por incorporar com perfeição a voz icônica de Freddie Mercury, está prestes a eletrizar o público brasileiro.

O espetáculo acontecerá no dia 30 de março de 2025, na prestigiada casa de shows Terra SP, em São Paulo. A procura por ingressos está acirrada, com diversos setores já esgotados. Portanto, se deseja fazer parte deste espetáculo incrível, não perca tempo! A hora é agora para garantir sua presença.

Vivencie a magia das performances de Marc Martel, cuja carreira saltou ao estrelato após 13 anos na banda Downhere e um vídeo viral interpretando “Somebody To Love”. Suas apresentações fascinantes renderam convites para programas como “The Ellen DeGeneres Show” e colaborações com membros do Queen no “American Idol”. Além disso, Martel foi a sensacional voz por trás de Freddie Mercury no filme “Bohemian Rhapsody”, vencedor do Oscar.

Com elogios do próprio Roger Taylor, baterista do Queen, que diz: “Aquela voz. Você ouve, fecha os olhos e pensa que é Freddie. É realmente impressionante”, Marc Martel promete uma experiência frenética com clássicos como “Bohemian Rhapsody” e “We Will Rock You”.

Mensagem Especial de Marc Martel para o Público Brasileiro

“Olá Brasil, é o Marc Martel do One Vision Of Queen, estou muito animado para voltar a São Paulo no dia 30 de março com a minha banda One Vision Of Queen. Juntos, vamos comemorar os maiores sucessos da maior banda de todos os tempos. Queen como vocês nunca ouviram antes no Terra SP. Vamos fazer um rock juntos! Nos vemos em São Paulo!”

Ainda há tempo para garantir seu lugar nesta experiência inesquecível, mas é crucial se apressar devido à alta demanda. Prepare-se para uma noite de puro rock, cheia de emoção e majestade, ao som dos sucessos imortais do Queen.



Não deixe para a última hora — este é um evento que você não vai querer perder!



SERVIÇO:

MARC MARTEL “ONE VISION OF QUEEN” – 30 de março 2025 – Domingo

Cidade: São Paulo/SP

Local: Terra SP

Endereço: Av.Salim Antônio Curiati, 160 – Campo Grande, São Paulo/SP, 04690-050

Horário: 18h (abertura da casa) / 20h (início do show)

Vendas online: Clube do Ingresso ou nas bilheterias do Carioca Club

https://www.clubedoingresso.com/evento/marcmartel

Realização: Livinstage

Classificação Etária: 16 anos. Menores apenas acompanhados pelos pais ou responsável legal.