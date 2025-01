Prêmio Shell de Teatro anuncia indicados da categoria Destaque Nacional

O Prêmio Shell de Teatro anunciou hoje a lista dos espetáculos indicados para o Destaque Nacional. Criada na edição passada, a categoria é voltada a espetáculos teatrais de todo país, com exceção das capitais Rio de Janeiro e São Paulo, e se firma como um importante diálogo com toda produção teatral brasileira.

Concorrem à Categoria Destaque Nacional, na 35ª edição do Prêmio Shell de Teatro, os seguintes espetáculos:

‘A Força da Água’ (Fortaleza – CE) – espetáculo do Grupo Pavilhão da Magnólia, com texto e direção de Henrique Fontes.

‘A Visita da Velha Senhora’ (Salvador – BA) – espetáculo da Companhia de Teatro da UFBA, com direção de Gil Vicente Tavares.

‘Marku Musical’ (Belo Horizonte – MG) – espetáculo com dramaturgia de Allan da Rosa e Marku Ribas.

‘Ópera Febril’ (São José dos Campos – SP) – espetáculo da Cia do Trailer – Teatro em Movimento.

A categoria Destaque Nacional teve 90 espetáculos inscritos, vindos de todas as regiões do país, das capitais e também do interior, confirmando o alcance nacional do Prêmio. No ano passado, o vencedor foi o grupo Panorando Cia e Produtora com o espetáculo ‘As cores da América Latina’, de Manaus.

A homenagem do ano, também escolhida pelos júris RJ, SP e Destaque Nacional, será para a Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz‘ e seus mais de 40 anos de atividades ininterruptas. É a primeira vez em que o Prêmio Shell de Teatro tem um homenageado único, eleito pelo conjunto de jurados de todas as regiões.

Em 2025, o Prêmio Shell de Teatro chega a sua 35ª edição e a cerimônia será realizada em março, no Rio de Janeiro.

Júri Categoria Destaque Nacional

O júri traz nomes de Curitiba, Bahia, Ceará e Minas Gerais: Dane de Jade (atriz, pesquisadora e gestora cultural), Giovana Soar (atriz, diretora, tradutora e curadora), Guilherme Diniz (pesquisador, crítico cultural e professor) e Marcio Meirelles (encenador, dramaturgo e gestor cultural).

Sobre o Prêmio Shell de Teatro

O Prêmio Shell de Teatro se tornou uma das grandes referências do teatro brasileiro nas últimas três décadas. É possível contar a história da cena teatral do Rio de Janeiro e de São Paulo ao longo das suas 34 premiações, com seus artistas indicados, os espetáculos consagrados e os homenageados de cada ano.

Confira todos os indicados ao 35º Prêmio Shell de Teatro:

Rio de Janeiro:

DRAMATURGIA

Dadado de Freitas e Mauricio Lima por “Arqueologias do Futuro”

Pedro Brício por “Um Jardim para Tchekhov”

Pedro Emanuel e Vinicius Arneiro por “Língua”

Silvia Gomez por “Lady Tempestade”

DIREÇÃO

Adriana Schneider, Cátia Costa e Mar Mordente por “Um Pássaro Não É Uma Pedra”

Dadado de Freitas e Mauricio Lima por “Arqueologias do Futuro”

Pedro Sá Moraes por “Hereditária”

Yara de Novaes por “Lady Tempestade” e por “Prima Facie”

ATOR

Édio Nunes por “Professor Samba: uma homenagem a Ismael Silva”

Márcio Vito por “Claustrofobia”

Othon Bastos por “Não me Entrego, Não!”

Renato Livera por “Deserto”

ATRIZ

Ana Marlene por “Egoísta”

Andrea Beltrão por “Lady Tempestade”

Débora Falabella por “Prima Facie”

Débora Lamm por “Último Ensaio”

CENÁRIO

André Cortez por “Vital, o Musical dos Paralamas”

Beli Araujo e Cesar Augusto por “Claustrofobia”

Marieta Spada por “Um Filme Argentino”

Ricardo Siri por “Hereditária”

FIGURINO

Carla Costa por “Amor de Baile”

Claudia Schapira por “Améfrica: Em Três Atos”

Fábio Namatame por “Alguma Coisa Podre”

Karen Brustolin por “A Vedete do Brasil”

ILUMINAÇÃO

Adriana Ortiz por “Um Filme Argentino”

Dadado de Freitas por “Arqueologias do Futuro”

Fabiano Diniz por “Memórias de Terra e Água”

João Gioia e Renato Livera por “Sidarta”

MÚSICA

Beà Ayòóla por “Amor de Baile”

Dani Nega por “Eu Sou um Hamlet”

Eugênio Lima por “Améfrica: Em Três Atos”

Morris por “Prima Facie”

ENERGIA QUE VEM DA GENTE

Escola Nacional de Circo Luiz Olimecha – maior referência de formação de artistas do teatro circense na América Latina há mais de 40 anos.



João Vicente Estrada, Lana Sultani e Ricardo Loureiro, pela criação de uma experiência poética transformadora em “tudo é minúsculo tudo é presença”, a partir das percepções do artista João Vicente, diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA) desde 2020.



Programa Enfermaria do Riso – UNIRIO – por desenvolver desde 1998 uma ação de extensão integrada entre os cursos de Teatro e Medicina para formação e pesquisa em torno de intervenções artísticas de palhaçaria em hospitais.



Retiro dos Artistas – por promover há mais de cem anos hospitalidade, cuidado e bem-estar a artistas e técnicos de teatro.

São Paulo:

DRAMATURGIA

Dante Passarelli por “Por um Pingo

Jhonny Salaberg por “Parto Pavilhão”

Liana Ferraz por “Não Fossem as Sílabas do Sábado”

Victor Nóvoa por “E se Fôssemos Baleias”

DIREÇÃO

Clara Carvalho por “Hedda Gabler”

Jéssica Teixeira por “Monga”

José Fernando Peixoto de Azevedo por “Depois do Ensaio, Nora, Persona”

Naruna Costa por “Parto Pavilhão”

ATOR

Alexia Twister por “Rei Lear”

Bruno Lourenço por “Brás Cubas”

Rogério Brito por “Sangue”

Sidney Santiago Kuanza por “A Solidão do Feio”

ATRIZ

Adriana Lessa por “A Partilha”

Lucélia Santos por “Vestido de Noiva”

Mel Lisboa – “Rita Lee, uma Autobiografia Musical”

Noemi Marinho por “O Vazio na Mala”

CENÁRIO

Carla Berri e Paulo de Moraes por “Brás Cubas”

J.C. Serroni por “Primeiro Hamlet”

Rager Luan por “Tá pra Vencer”

Wagner Antônio por “A Bailarina Fantasma”

FIGURINO

Carolina Bertier e Simone Mina por “Vestido de Noiva”

Eduardo Giacomini por “Cão Vadio”

Fábio Namatame por “Tarsila, a Brasileira”

Márcio Medina por “Cabaré Coragem”

ILUMINAÇÃO

Aline Santini por “Perfeita”

Beto Bruel por “Petra”

Gabriele Souza por “Cabaret”

Wagner Antônio por “Um Jaguar por Noite”

MÚSICA

Adilson Fernandes, Bruno Garcia, Carol Nascimento, Dani Nega, Flávio Rodrigues e Jonathan Silva pela direção musical e trilha original de “Maria Auxiliadora”

Dani Nega e Marina Esteves pela concepção de direção musical de “Magnólia”

Marco França pela direção musical de “¡Cerrado!”

Zeca Baleiro pela trilha original de “O Ninho, um Recado da Raiz”

ENERGIA QUE VEM DA GENTE

Grupo Clariô de Teatro – pelos 20 anos de estímulo à produção cultural e atividades culturais na periferia de Taboão da Serra e região e por sua relevância para a história do teatro negro no Brasil.



IBT – Instituto Brasileiro de Teatro, pela abrangência de suas ações como agente de captação de recursos e de incentivo à produção e divulgação das artes cênicas.



Projeto Tereza Vale a Pena – pelo trabalho realizado por egressas do sistema prisional em parceria com artistas teatrais para a confecção de figurinos em espetáculos como “Martinho, Coração de Rei – o Musical” e “Marrom, o Musical”.



Teatro Oficina Uzyna Uzona, pelo êxito da mobilização cultural e social para a criação do Parque do Bixiga, marco para a história teatral e artística de São Paulo.

DESTAQUE NACIONAL