Prêmio Sesc de Literatura anuncia os vencedores da edição de 2024

O Prêmio Sesc de Literatura anuncia os vencedores da edição 2024: o romance Bololô: gaiola vazia, de autoria de Ricardo Mauricio Gonzaga (ES); o livro de contos A glória dos corpos menores, de Patricia Souza de Lima (SP), e o Livro de Rezas, de Igor Esteves Lopes (RJ), vencedor da categoria Poesia. As obras foram selecionadas entre 2.731 inscritas, sendo 1.427 livros de poesia, 656 de contos e 648 romances. Outros quatro escritores receberam menção honrosa, duas na categoria romance, uma em conto e uma em poesia. A avaliação final ficou por conta de uma comissão especializada formada pelos escritores Luis Antonio Assis Brasil, Socorro Acioli, Cidinha da Silva, Veronica Stigger, Ana Martins Marques e Bruna Beber.

Os premiados

Vencedor na categoria Romance, Ricardo Mauricio Gonzaga tem 66 anos e é professor do Departamento de Artes Visuais e do Programa de Pós-graduação em Artes da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Artes Plásticas, atuando em temas como imagem, corpo, tempo, performance, arte pública e processos da criação. Seu romance Bololô: gaiola vazia explora a complexidade das relações familiares e o impacto das ações e omissões dos pais na vida dos filhos.

Na categoria Conto, foi selecionada a obra de Patricia Souza de Lima, 38 anos, moradora de Bauru (SP). Graduada em Letras com especialização em Linguagem, Cultura e Mídia, Patricia é idealizadora e coordenadora do grupo de leitura bauruense Cevadas Literárias e autora do livro de poesia O amor é um solo de jazz. No livro A glória dos corpos menores aborda temas como solidão, envelhecimento, desigualdade social e os pequenos momentos de conexão que definem a existência humana.

Na categoria Poesia, que estreia nessa edição do Prêmio Sesc de Literatura, o vencedor foi o carioca Igor Esteve Lopes, de 27 anos, economista e produtor cultural, bacharel em Ciências Econômicas pela UFRJ, e mestre em Economia pela UNICAMP. Em O livro de rezas, o escritor traz uma coletânea de preces contemporâneas, que misturam humor, ironia e sinceridade para conectar o leitor com os desafios e mistérios da vida.

Os vencedores terão suas obras publicadas pela editora Senac Rio, com tiragem inicial de 2 mil exemplares para cada categoria, e também receberão um prêmio em dinheiro no valor de R$ 30 mil. O lançamento dos novos títulos está previsto para o final do ano.

Além disso, como forma de destacar o público prioritário do Sesc, essa edição do Prêmio Sesc de Literatura concedeu menção honrosa aos concorrentes declarados trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, que tiveram suas obras como finalistas. Os contemplados com o reconhecimento foram: Oly Cesar Wolf, 50 anos, do Paraná, com o romance Inventário da parede; Matheus Wilson de Oliveira Rodrigues, 37 anos, de São Paulo, com o romance 1 copo de sal; Mônica Karine da Silva, 33 anos, de São Paulo, com o livro de contos Onde se pede a carne; e Ruan Gabriel Belo da Silva, 21 anos, de Pernambuco, com o livro de poesias Codorna.

Sobre o Prêmio

Ao oferecer oportunidades a novos escritores, o Prêmio Sesc de Literatura impulsiona a renovação no panorama literário brasileiro e enriquece a cultura nacional. Em sua 21ª edição, se tornou uma das mais importantes premiações do país, sendo hoje considerado referência por críticos literários, escritores brasileiros e visto como grande porta de entrada para o mercado editorial no Brasil.

O processo de curadoria e seleção das obras é criterioso e democrático. Os livros são inscritos pela internet, gratuitamente, protegidos por anonimato. Isso impede que os avaliadores reconheçam os reais autores, evitando qualquer favorecimento. A obras são avaliadas por escritores profissionais renomados, que fazem a seleção pelo critério da qualidade literária. Desde a sua criação em 2003, mais de 22 mil obras foram inscritas e 40 novos autores foram revelados.