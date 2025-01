Prêmio Governador do Estado 2025 abre formulário para indicações

O Prêmio Governador do Estado para as Artes 2025 inicia mais cedo a sua primeira etapa, recebendo indicações do público geral. Qualquer pessoa pode indicar iniciativas culturais realizadas no estado de São Paulo, no ano de 2024, por meio de formulário, até o dia 15 de março. Neste ano, a cerimônia de premiação acontecerá no primeiro semestre.

Serão, ao todo, 12 prêmios em dinheiro, no valor de R$ 35,5 mil cada, contemplando todas as categorias, exceto “Instituição Cultural”, que não terá premiação em dinheiro. As indicações podem ser feitas nas categorias: Arte para crianças; Artes Visuais; Audiovisual; Circo; Dança; Incentivo à leitura; Iniciativas culturais – Setor Público; Iniciativas culturais – Terceiro Setor; Museus e centros culturais; Música; Teatro; Valorização do patrimônio cultural; e Instituição Cultural.

“O Prêmio Governador se destaca como a mais prestigiosa distinção cultural do Estado de São Paulo e, desde 1986, reconhece iniciativas que foram relevantes para a cultura e para os paulistas. Abrimos este formulário de indicações para que toda a sociedade possa contribuir e indicar os projetos culturais que mais causaram impacto”, afirma Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Indicações

Os interessados em indicar obras ou trabalhos culturais precisam acessar o formulário on-line e preencher as informações. Obrigatoriamente, cada indicação deverá conter: Título da realização indicada; Municípios onde ocorreu a realização; Breve justificativa para a indicação e informações pertinentes; Nome do responsável, ou responsáveis, pela realização indicada; Telefone e e-mail de contato do responsável, ou responsáveis, pela realização indicada; Link de fotos e informações sobre a realização indicada.

As indicações realizadas pela sociedade nesta primeira etapa da premiação serão consideradas por comissões compostas por profissionais da área específica de cada categoria. Os critérios para seleção são: Relevância para o Estado de São Paulo; Importância para área específica de atuação; Excelência na realização; Impacto no cenário local, nacional e/ou internacional; e Reconhecimento de público e crítica.