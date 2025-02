Prêmio Fundação Bunge: 70 anos celebrando ciência e valorizando saberes tradicionais

Acabam de ser definidos os temas para a próxima edição do Prêmio Fundação Bunge, que completa 70 anos em 2025. Neste ano, a iniciativa homenageará cientistas com atuação focada na emergência climática, a partir de dois temas: “gestão do risco climático na produção de alimentos” e “saberes e práticas dos povos tradicionais e sua importância para a conservação dos recursos naturais”. As indicações poderão ser feitas até 30 de maio. A cerimônia de entrega do Prêmio Fundação Bunge será realizada em setembro, na capital paulista.

“Ao celebrarmos sete décadas de apoio à ciência no Brasil, escolhemos direcionar a atenção do Prêmio à emergência climática, um desafio premente que exige soluções inovadoras, e reconhecer o papel dos povos tradicionais na conservação dos recursos naturais. Os temas escolhidos refletem nossa convicção de que a ciência e o conhecimento ancestral são essenciais para a construção de um futuro sustentável. Acreditamos que, ao premiarmos pesquisadores que se dedicam a essas áreas, estimulamos o desenvolvimento de novas tecnologias e práticas, ao mesmo tempo em que valorizamos a sabedoria de comunidades que há séculos vivem em harmonia com a natureza”, destaca Cláudia Buzzette Calais, diretora-executiva da Fundação Bunge.

Inspirado no Nobel, o Prêmio Fundação Bunge busca incentivar a inovação e a disseminação do conhecimento, reconhecer profissionais que contribuem para o desenvolvimento das ciências no Brasil, além de estimular novos talentos. Para tanto, tem como premissa que as indicações sejam feitas por universidades e membros das principais entidades científicas do País. Posteriormente, as indicações serão analisadas por comissões técnicas compostas por especialistas em cada uma das áreas de premiação.

Entidades científicas e universidades poderão indicar pesquisadores dentro das duas temáticas nas categorias “Vida e Obra”, dedicada a homenagear estudiosos que já se tornaram referências em suas áreas de atuação, e “Juventude”, que reconhece pesquisadores com até 35 anos de idade, como forma de estimular jovens profissionais a trilhar o caminho da pesquisa. No total, serão quatro laureados, dois por categoria. Os premiados em “Vida e Obra” receberão uma premiação em dinheiro no valor bruto de R$ 200 mil. Já os dois agraciados na categoria Juventude receberão R$ 80 mil cada.

Mais de 200 personalidades brasileiras já receberam o Prêmio Fundação Bunge. Entre eles estão Mariangela Hungria, Adalberto Luis Val, Erico Veríssimo, Hilda Hilst, Jorge Amado, Lygia Fagundes Telles, Manuel Bandeira, Rachel de Queiroz, Marcelo Rubens Paiva, Oscar Niemeyer, Carlos Chagas Filho, Gilberto Freyre, Paulo Freire, Celso Lafer, Fernando Abrucio, além de Elisabete Aparecida de Nadai Fernandes e Durval Dourado Neto.