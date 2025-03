Prêmio Educador Nota 10 abre inscrições para a 27ª edição

Estão abertas as inscrições para a 27ª edição do Prêmio Educador Nota 10 , a maior e mais importante premiação da educação básica no Brasil. Realizada pelo Instituto SOMOS, a premiação tem o objetivo de reconhecer o protagonismo de educadores de escolas públicas e privadas de todo o Brasil e divulgar projetos que contribuem para a transformação da educação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da premiação (https://aedu.me/premioeducadornota10) até 30 de maio.

Em toda sua trajetória, o Prêmio Educador Nota 10 recebeu 86 mil projetos e já premiou 279 educadores de diversas regiões brasileiras, concedendo cerca de R$ 3,5 milhões em prêmios. Desde 2023, o Instituto SOMOS, organização sem fins lucrativos comprometida com a democratização do acesso à educação, à leitura e às competências do futuro, passou a ser responsável pela premiação.

Conheça os eixos temáticos do Prêmio Educador Nota 10

Alinhada ao Pacto Global, a premiação busca identificar e valorizar práticas pedagógicas que contribuem para o alcance dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas. Ao todo, serão premiadas nove iniciativas, divididas em três eixos temáticos: Direitos Humanos, Inovação e Tecnologia e Sustentabilidade.

Direitos Humanos – projetos que possibilitam que a comunidade escolar forme agentes ativos de mudança em suas comunidades, promovendo a construção de sociedades mais inclusivas, justas e democráticas;

projetos que possibilitam que a comunidade escolar forme agentes ativos de mudança em suas comunidades, promovendo a construção de sociedades mais inclusivas, justas e democráticas; Sustentabilidade – projetos educacionais que abordam sustentabilidade, atuando na formação de uma comunidade escolar consciente e comprometida com a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade;

projetos educacionais que abordam sustentabilidade, atuando na formação de uma comunidade escolar consciente e comprometida com a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade; Inovação e Tecnologia – iniciativas que capacitam a comunidade escolar a desenvolver soluções inovadoras que tenham um impacto positivo em suas comunidades e no mundo.

Podem ser inscritos projetos desenvolvidos em 2024 por professores, orientadores, coordenadores e diretores escolares ou pedagógicos, de escolas da Educação Infantil ao Ensino Médio, inclusive Educação de Jovens e Adultos. Após a etapa da triagem, o Comitê Técnico Pedagógico selecionará os finalistas de cada eixo temático, levando em consideração critérios como clareza da correspondência com a Agenda 2030 das Nações Unidas. Por fim, os educadores selecionados serão avaliados pela Banca do Comitê de Avaliação para definição dos vencedores de cada eixo, que serão anunciados em outubro, durante a cerimônia de premiação realizada em São Paulo (SP).

Os primeiros, segundos e terceiros colocados em cada eixo temático receberão, respectivamente, o prêmio em dinheiro no valor de R$ 25 mil, R$ 20 mil e R$ 15 mil. Os vencedores também serão contemplados com bolsas integrais de pós-graduação e acesso à PROFS, plataforma online de formação continuada para educadores, desenvolvida pela SOMOS Educação. Além disso, os três projetos indicados ao 1º lugar de cada eixo temático concorrerão ao prêmio Educador do Ano. O grande vencedor receberá uma doação para a escola em que o projeto foi realizado no valor de R$ 25 mil (que podem ou não ser atribuídos em produtos e/ou serviços).

Confira destaques da edição 2024:

Como diz o outro… – De autoria do professor Helder Guastti, da EMEF Pedro Nolasco, de João Neiva (ES), buscou valorizar elementos da cultura local a partir de contos de tradição oral, orientando os alunos na seleção e produção de textos, posteriormente ilustrados com o auxílio de Inteligência Artificial (IA) e transformados em livro. Foi o vencedor na categoria Inovação de Tecnologia e recebeu o prêmio principal, de Educador do Ano. Além disso, em 2025, Helder Guastti foi o único professor brasileiro finalista do Global Teacher Prize, um dos maiores prêmios internacionais de educação, organizado pela Fundação Varkey em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Praia limpa, futuro sustentável: Enfrentando os desafios da poluição causada pelo homem no ecossistema de praia – Realizado pelo professor José Simões de Andrade, da Unidade Municipal de Educação Professor Avelino da Paz Vieira, de Santos (SP), o projeto foi o vencedor na categoria Sustentabilidade. Os alunos desenvolveram uma solução robótica usando material reciclado, com base nos princípios do design thinking e em conhecimentos sobre máquinas simples, para coletar resíduos descartados indevidamente na praia.

Educa Bracuí – Desenvolvido pela educadora Alana Calado Franco, da Escola Municipal Quilombola Áurea Pires da Gama, de Angra dos Reis (RJ), o projeto venceu na categoria Direitos Humanos. Ela criou um curso preparatório para os estudantes da escola, negros(as), filhos da classe trabalhadora e em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de ajudá-los na aprovação no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ).

Prêmio Educador Nota 10 – 2025

Período de inscrições de projetos: 10/03/2025 a 30/05/2025

Avaliação e seleção dos projetos: 10/03/2025 a 06/08/2025

Divulgação dos finalistas: 15 de agosto

Cerimônia de premiação: 28 de outubro

Mais informações e inscrições em:https://premioeducadornota10.org