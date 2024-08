Prêmio Destaques da Administração homenageia ex-aluna da Fatec Sebrae

Ex-aluna do curso superior de tecnologia em Gestão de Negócios e Inovação da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Sebrae, localizada na Capital, Ana Claudia Cabral tornou-se a primeira tecnóloga a receber o Prêmio Destaques da Administração. A homenagem foi lançada neste ano pelo Conselho Regional de Administração de São Paulo (CRA-SP), com o objetivo de reconhecer publicamente profissionais que desempenham um importante papel na sociedade, seja no mercado de trabalho ou na academia, nas categorias Tecnólogo(a) e Acadêmico(a).

Realizada na manhã desta segunda-feira (5), na sede do CRA, na Capital, a cerimônia de premiação contou com a presença do presidente do Conselho, Alberto Whitaker; da diretora-superintendente do Centro Paula Souza, Laura Laganá; do coordenador de Ensino Superior de Graduação, Rafael Ferreira Alves; do diretor do Departamento Acadêmico Pedagógico da Unidade de Ensino Superior de Graduação (Cesu), André Luiz Braun Galvão; da presidente do Instituto Singularidades, Claudia Costin, entre outros convidados.

“A Administração é uma área abrangente, que concentra profissionais de diversos setores e com diferentes formações. Com cursos mais rápidos e totalmente direcionados, os tecnólogos atendem a uma necessidade urgente da sociedade, que é a qualificação da força de trabalho brasileira”, observou em sua fala de abertura o presidente do CRA-SP, Alberto Whitaker.

O prêmio

Nesta primeira edição, a homenagem foi realizada em parceria com duas das principais entidades de cada setor: o CPS, autarquia do Governo de São Paulo, responsável por administrar 78 Fatecs, que possuem mais de 90 mil alunos matriculados em diversos cursos de graduação tecnológica; e a Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração (Angrad), uma das instituições de maior representatividade no meio acadêmico, que tem como principal objetivo promover a elevação da qualidade do ensino da administração.

A escolha dos homenageados desta primeira edição foi feita a partir de critérios técnicos estabelecidos pelas instituições parceiras, resultando na indicação, ao CRA-SP, da tecnóloga formada em curso do eixo de Gestão e Negócios das Fatecs, e de um coordenador de curso superior na área de Administração e Gestão, em uma das instituições de ensino do Estado de São Paulo.

“Tenho certeza de que esse sucesso vai servir de inspiração para outros tecnólogos, para que eles saibam que podem alcançar uma infinidade de possibilidades na sua profissão desde que tenham perseverança e coragem”, declarou Laura Laganá, ao entregar o prêmio a Ana Claudia.

“Quando eu entrei na Fatec Sebrae eu fiquei muito surpresa com a infraestrutura, uma faculdade que disponibilizava um computador para cada aluno, professores capacitados, tudo de melhor para que a gente pudesse fazer o melhor”, comemorou Ana Claudia ao receber a homenagem.

De acordo com Ana Claudia, o Prêmio Destaques da Administração “confirma o mérito dos cursos superiores de tecnologia na cadeia produtiva econômica, que requer profissionais com diferentes competências e diversificados modelos de formação atuando em conjunto, sempre orientados a acompanhar a evolução do mercado”.

Na categoria acadêmico de destaque, foi homenageado o coordenador do curso superior de Administração da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Renato Guimarães Ferreira.

Tecnóloga de destaque

A carioca Ana Claudia Cabral mudou-se para São Paulo, em 2012, em busca de melhores oportunidades para sua carreira na área de tecnologia. Encontrou mais do que novas chances. Na Capital paulista, ela encontrou o sucesso.

A história da ex-fatecana é composta por uma rica trajetória de empenho e espírito empreendedor. Ela fez a primeira faculdade no Rio de Janeiro, graduando-se em Sistemas de Informação. Lá criou uma empresa, em 2008. “Chegou um momento em que senti a necessidade de aprofundar meus conhecimentos, em especial sobre gestão de negócios”, contou. Foi então que descobriu o curso da Fatec Sebrae. “Era exatamente o que eu precisava. Um ambiente de estudos intenso, com visitas técnicas, apresentação de casos reais”, completou.

Durante o curso, em 2016, ganhou inspiração e impulso para alçar voo novamente. Criou a Baruk, empresa que presta serviços e oferece soluções customizadas em automação de processos corporativos, com especialidade em sistemas inteligentes de alto impacto operacional que utilizam linguagem natural, análise de sentimentos, processamento de voz e texto, machine learning.

Em 2022, a Baruk foi vencedora do Prêmio Sebrae Startups do Futuro 2022-2023, iniciativa que promove as 100 startups científicas mais promissoras do País. “Já obtivemos um aporte do Google e estamos planejando nosso crescimento. Temos vagas abertas para jovens profissionais começarem como eu comecei. Agora, já sou uma empregadora”, disse Ana Claudia, que faz questão de frisar o quanto o curso da Fatec transformou sua perspectiva e contribuiu para o seu extraordinário êxito profissional.