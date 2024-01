Prêmio da Nota Fiscal Paulista vai para morador de Bertioga 

Janeiro de 2024 começou agitado para um motorista de Bertioga, que nos primeiros dias do mês passou por uma cirurgia complexa. Em recuperação, ele recebeu uma ligação telefônica com o código de São Paulo, mas não atendeu por não identificar o número, logo depois recebeu uma mensagem, indicando que havia sido contemplado com o prêmio de R$ 1 milhão da Nota Fiscal Paulista. Desconfiado, bloqueou o número.

Com a “pulga atrás da orelha”, pesquisou na internet mais informações sobre o prêmio. Ao deparar-se com a notícia de que um morador de Bertioga havia sido sorteado, confirmou no portal do programa a informação que o técnico da Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP) estava tentando lhe passar ao longo do dia. Ele era mesmo o premiado.

No entanto, a confirmação no site ocorreu na sexta-feira à noite, quando o expediente da Sefaz-SP já havia se encerrado. “Passei o final de semana todo agoniado, esperando chegar a segunda-feira para falar novamente com a pessoa que me procurou”, conta o sortudo.

Após confirmar o resultado, o novo milionário não tem planos definidos para o prêmio, mas tem a certeza que o R$ 1 milhão servirá para dar uma melhor qualidade de vida à sua família.

Toda a história acima foi contada durante a cerimônia de entrega dos cheques simbólicos, realizada na segunda-feira (29), na sede da Sefaz-SP, na capital paulista. O evento contou com a participação de Luiz Marcio de Souza, subsecretário da Receita Estadual, e Marcel Siqueira, diretor de Atendimento, Gestão e Conformidade, além de familiares e representantes das cinco entidades que também foram premiadas.

As sorteadas foram a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), de Itapira; Lar Esperança, de São José do Rio Preto; Diaconia São Judas Tadeu, de Americana; Associação Beneficente Cultural e Assistencial (Abecao), de Olímpia; e a Associação Brasileira de Talassemia (Abrasta), da Capital paulista.

A Apae de Itapira foi fundada em agosto de 1971 e hoje atende cerca de 290 pacientes. No ano passado, foram mais de 24.340 atendimentos individuais. Em fevereiro, a entidade começa a atender pessoas com transtornos mentais acima dos 18 anos, atingindo um público de mais de 240 pacientes. O prêmio de R$ 100 mil será usado para terminar a quadra, conforme informou Cristiano Guzelotto, vice-presidente. “O dinheiro da Nota Fiscal Paulista chegou em ótima h​ora”, disse.

Desde sua fundação, em 1993, o Lar Esperança é uma instituição beneficente criada para abrigar idosos carentes, oferecendo serviços prestados por uma equipe multidisciplinar como serviço social, nutricionista, terapia ocupacional, enfermagem e ainda atividades de socialização e integração.

A tesoureira do instituto, Meire Tranjan, ressalta que o prêmio servirá para a compra de computadores que auxiliarão no trabalho de arrecadação da entidade. “Foi uma surpresa ser uma das instituições agraciadas pelo sorteio. Pode ter certeza de que serei uma das grandes divulgadoras em nossa cidade do programa da Nota Fisca​l Paulista”, garante.

Atualmente, o Lar Esperança conta com dois estagiários e dois auxiliares administrativos que trabalham nos registros das notas fiscais, além de alguns presidiários que cumprem pena no regime semiaberto, e auxiliam nesse serviço por um período durante o dia.

A Diaconia São Judas Tadeu apoia famílias em situação de vulnerabilidade social com a entrega de cestas básicas. O diretor financeiro, José Vanderlei Macedo, disse que o recurso da Nota Fiscal Paulista será empregado na reforma dos banheiros e na pintura. “O programa se tornou uma importante fonte de recursos pa​​ra a manutenção das nossas atividades. Atualmente, 20 voluntários nos auxiliam na coleta e registro das notas”, contou Macedo. A entidade oferece cursos profissionalizantes para adolescentes e cursos livres para crianças, são cerca de 550 atendimentos por ano.

Já a Abecao de Olímpia se destinada à prestação de serviços de assistência social, beneficência, cultura e qualificação profissional, tendo foco de atuação as pessoas em vulnerabilidade social, por meio de mais de 1.300 cursos gratuitos nos segmentos de turismo, costura, beleza e audiovisual. Possui também cursos de inclusão digital, focado em Informática. Atende pessoas de todas as idades, incluindo idosos em isolamento social.

Por fim, a Abrasta é uma ONG que atua com o aval e a orientação de um comitê científico médico, formado por especialistas nacionais e internacionais, oferecendo às pessoas com talassemia um acesso fácil e rápido ao melhor tratamento e qualidade de vida. Talassemia é um distúrbio sanguíneo que envolve menores quantidade de proteína transportadoras de oxigênio do que o normal.

Sorteio de janeiro

Na 182ª extração da Nota Fiscal Paulista concorreram os cadastrados que efetuaram compras em setembro de 2023 e solicitaram a inclusão do CPF/CNPJ no documento fiscal. No total, foram sorteados 655 prêmios que somam R$ 6,7 milhões.

Consumidores de todo o país podem participar do programa, basta indicar seu CPF nos documentos fiscais emitidos por comércios paulistas participantes da Nota Fiscal Paulista. Para concorrer aos sorteios e ter acesso aos créditos é só se cadastrar no programa, saiba como.