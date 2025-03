Prefeitura realiza nebulização para combater a dengue em São Caetano

A Prefeitura de São Caetano do Sul intensificou as ações de combate à dengue com uma nebulização com inseticida no Bairro Olímpico, realizada na última quarta-feira (19/3) por agentes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). A medida faz parte de um plano mais amplo para conter a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A nebulização foi realizada com o Cielo ULV, um inseticida recomendado pelo Ministério da Saúde, eficaz contra o mosquito adulto, sem risco para a população e o meio ambiente. “Esse inseticida é para combater o mosquito alado, adulto, que está sobrevoando a cidade e é responsável pela transmissão autóctone”, afirmou o médico veterinário do CCZ, Francisco Sarti.

Além da nebulização, os agentes do CCZ realizam diversas ações preventivas, como fiscalização periódica de cemitérios, ferros-velhos, hospitais e locais com grande circulação de pessoas. As denúncias de possíveis criadouros podem ser feitas pelo telefone 0800 7000 156 ou pelo e-mail [email protected].

A parceria com os agentes comunitários de Saúde também é essencial. Eles fazem visitas domiciliares, orientando a população sobre como prevenir o surgimento de criadouros e explicando os sintomas da doença, como febre alta, dores musculares, dor de cabeça e manchas vermelhas pelo corpo.

Até o momento, São Caetano registrou 173 casos de dengue em 2025, sendo 116 autóctones (transmitidos no município) e 57 importados (contraídos em outros locais). Não há registros de óbitos pela doença.