Bruno Vassari solicita intensificação de combate ao mosquito Aedes aegypti em São Caetano

O vereador Bruno Vassari (PSB) protocolou uma indicação solicitando à Prefeitura a intensificação dos serviços de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti em São Caetano do Sul. A proposta visa reforçar as ações de controle da dengue, zika e chikungunya, doenças transmitidas pelo mosquito e que têm preocupado as autoridades de saúde.

Na justificativa da indicação, Bruno Vassari destacou a importância de medidas urgentes para proteger a população. “É fundamental que o poder público adote ações emergenciais para prevenir a proliferação do Aedes aegypti. A dengue é uma doença grave que pode levar a óbitos, e precisamos agir de forma preventiva para evitar que a situação se agrave no nosso município”, afirmou.

O parlamentar também enfatizou a necessidade de conscientização da população. “O combate ao mosquito não depende apenas do poder público. É essencial que a população esteja consciente do seu papel na eliminação de criadouros. Campanhas de educação e conscientização são fundamentais para que todos entendam a importância de manter seus quintais e ambientes livres de focos do mosquito”, declarou.

Ações prioritárias sugeridas

Bruno Vassari sugere cinco ações prioritárias: intensificação da fiscalização e eliminação de criadouros; realização de campanhas de conscientização; distribuição de materiais e equipamentos; ações de nebulização e aplicação de larvicidas; e fortalecimento da rede de saúde. “Precisamos agir de forma coordenada, envolvendo o poder público, os agentes de saúde e a população”, concluiu.