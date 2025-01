Prefeitura intensifica os trabalhos de zeladoria urbana em São Caetano

Com o intuito de deixar a cidade cada vez mais bem cuidada, a Secretaria de Serviços Urbanos (Sesurb) de São Caetano do Sul tem realizado, semanalmente, um trabalho minucioso no reparo de vias e próprios públicos. Nesta semana (13 a 17/1), por exemplo, equipes da Sesub pintaram 4 km de guias de 11 ruas da cidade.

“A pedido do prefeito Tite Campanella, este trabalho tem sido contínuo. No entanto, não realizamos apenas a pintura de guias das vias públicas. Nesta semana substituímos 76 lâmpadas dos próprios públicos e centros esportivos, deixando todos aptos a receber os atletas do esporte comunitário e do alto rendimento”, explicou o secretário da Sesurb, Michel dos Santos.

Além da pintura de guias das ruas e substituição de lâmpadas dos próprios públicos, também foi realizada a manutenção hidráulica de parques e praças. A manutenção hidráulica é uma prévia que realizamos nos parques e praças para a entrada da equipe de manutenção do Programa São Caetano Cidade Linda.

Além da pintura de guias de 11 ruas, a Sesurb realizou reparos no CRAS Nova Gerty, no Centro Universitário de Esportes, Parque Linear Kennedy, Praça Humberto Seraphim, Parque Guaiamu, Praça Di Thiene, Parque Bosque do Povo, Cespro e Espaço Verde Chico Mendes.

AVENIDA PARAÍSO

A Sesurb também finalizou nesta sexta-feira (17) as obras de retirada do canteiro central da Avenida Paraíso. A obra atendeu a uma demanda dos moradores do Bairro Olímpico feita ao prefeito Tite Campanella para maior fluidez do trânsito no local, que foi todo sinalizado pela Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana).



Crédito:Gabriela Gonçalves / PMSCS

