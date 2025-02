Prefeitura entrega mais 163 apartamentos à população de baixa renda na Vila Olímpia

A Prefeitura de São Paulo entregou nesta terça-feira (18) mais 163 apartamentos dos residenciais Coliseu II e III às famílias que viviam de forma precária na antiga Favela Funchal, localizada na Vila Olímpia, área nobre da Zona Sul da capital. A primeira torre do conjunto, Coliseu I, foi entregue em dezembro de 2023, com 109 unidades habitacionais, totalizando 272 moradias. O investimento total na iniciativa é de aproximadamente R$ 46 milhões, financiados pela Operação Urbana Consorciada Faria Lima.

“São 272 unidades no Residencial Coliseu e a gente termina hoje a entrega de todas com essas 163 unidades. Aqui era uma favela sem condição nenhuma de dignidade, as pessoas foram removidas, todas recebiam R$ 500 por mês de auxílio aluguel e agora recebem a chave do apartamento”, contou o prefeito Ricardo Nunes destacando que essa é mais uma das ações da Prefeitura com foco na reurbanização da cidade e no atendimento ao déficit habitacional.

As famílias, que viviam em uma área de risco e sem infraestrutura, agora passam a usufruir de uma região totalmente atendida por benfeitorias, como serviços, saneamento, transporte, energia e telecomunicação, em uma região nobre da cidade e que tem um dos metros quadrados mais caros da capital.

“A partir de agora as famílias terão um CEP, a favela virou um lindo empreendimento que vai garantir dignidade e melhor qualidade de vida a todos”, disse o secretário municipal de Habitação, Sidney Cruz.

Essa é mais uma ação da Prefeitura de São Paulo dentro do maior programa habitacional da história da cidade, que reúne várias iniciativas para destinar moradias dignas à população que mais necessita e está viabilizando 81,7 mil unidades habitacionais.

Com 48 e 53 m², os apartamentos contam com varanda e são divididos em sala, cozinha, dois dormitórios, banheiro e área de serviço. O condomínio tem salão de festas, playground, sala multiuso e churrasqueira.

Moradora da região há 40 anos, a aposentada Dominga Oliveira, 73 anos, conta que sonhava com esse apartamento há muito tempo. “Antes eu morava em um barraco, a gente saiu e agora estamos voltando com o prédio pronto. Não vejo a hora de levar minhas coisas para o meu apartamento”, disse.

“É uma mistura de sentimentos. Eu nasci e me criei aqui, mas quando saí meu pai ainda estava vivo. Agora eu volto e ele não está mais entre a gente, o apartamento era uma coisa que ele queria muito, mas não teve essa oportunidade”, conta a auxiliar de cozinha Maiara Venuto, 35 anos, que será uma das novas moradoras.

A infraestrutura do local ainda terá 7 boxes comerciais, a ser entregues ainda neste semestre e que serão gerenciados pelos próprios moradores.

As 272 unidades habitacionais são divididas em três blocos, com 14 pavimentos (térreo + 13 pavimentos cada), sendo o Bloco 1 (Coliseu 1): 109 unidades habitacionais; o Bloco 2 (Coliseu 2): 109 apartamentos e o Bloco 3 (Coliseu 3): 54 unidades. Todos os condomínios dispõem de área de lazer coberta com playground.

Para a implantação dos condomínios foram realizadas obras de infraestrutura, de drenagem, retirada de entulho, paisagismo, infraestrutura condominial, instalações elétrica e hidráulica, infraestrutura viária com pavimentação e paisagismo.

Benefícios das Operações Urbanas

A inauguração reforça que a habitação social é prioridade da Prefeitura, que aposta nos benefícios das Operações Urbanas. Por meio da Lei 18.175/2024, o plano urbanístico passou a destinar 35% dos recursos arrecadados para habitação de interesse social. A legislação também ampliou o alcance dos investimentos, permitindo a reurbanização e construção de moradias populares na comunidade de Paraisópolis, beneficiando mais de 100 mil moradores das favelas Jardim Colombo, Porto Seguro e Paraisópolis.

Outra medida relevante foi a sanção da Lei 18.212/2024, em dezembro do mesmo ano, que agora possibilita a aquisição de imóveis pela Prefeitura por meio do Programa Pode Entrar-Aquisição. O objetivo é facilitar e acelerar a oferta de Habitações de Interesse Social (HIS) para famílias com renda de até três salários-mínimos.

Operação Urbana Consorciada Faria Lima

Essa é a segunda entrega da Operação Urbana Consorciada Faria Lima em 2025. No dia 30 de janeiro, a Prefeitura inaugurou a ciclopassarela Jornalista Erika Sallum, que conecta os distritos de Pinheiros e Butantã, na Zona Oeste da cidade. A estrutura garante uma travessia segura e eficiente para ciclistas e pedestres sobre o Rio Pinheiros, as Vias Marginais e a Linha 9 – Esmeralda da CPTM, beneficiando cerca de 166 mil pessoas diariamente.

A Operação Urbana Consorciada Faria Lima (Lei 13.769/04), revisada em 2004, abrange avenidas como Faria Lima, Pedroso de Moraes e Juscelino Kubitschek, com foco na habitação, mobilidade – priorizando o transporte coletivo – e a qualificação de espaços públicos. Em julho de 2024, a Prefeitura ampliou a área de atuação da operação urbana para incluir Paraisópolis. A São Paulo Urbanismo gerencia essa e outras operações urbanas da cidade.

Com os recursos captados por meio de leilões de CEPACs, a Prefeitura implantou o Conjunto Habitacional Real Parque (Etapas 1 e 2) e Coliseu, executou obras nos túneis Max Feffer e Jornalista Fernando Vieira de Mello, reconverteu e revitalizou o Largo da Batata (Fases 1 e 2, incluindo o Terminal da Rua Capri), implantou ciclovias na Faria Lima e a ciclopassarela Jornalista Erika Sallum, prolongou a Avenida Faria Lima até a Avenida Hélio Pelegrino, Rua Olimpíadas e Rua Elvira Ferraz e desenvolveu ações em transporte coletivo.