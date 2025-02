Prefeitura de SP abre edital de R$ 4,5 milhões para incentivar produção e desenvolvimento teatral

Com investimento de R$ 4,5 milhões, a Prefeitura de São Paulo lançou o edital da 21ª edição do Prêmio Zé Renato, para apoio à produção e ao desenvolvimento da atividade teatral na cidade. As inscrições serão abertas no dia 26 de fevereiro e seguem até 22 de abril. Se aprovado pela Comissão Julgadora, cada projeto analisado pode receber até R$ 372.203,44.

O objetivo da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa ao publicar o edital é apoiar projetos do setor desenvolvidos por núcleos artísticos, pequenos e médios produtores independentes, com a produção de espetáculos e realização de temporada ou circulação na capital.

Podem concorrer ao prêmio os proponentes jurídicos com no mínimo três anos de existência até a data de publicação do edital, com cadastro ativo comprovado por meio de documentação, além de experiência prévia na realização de produções teatrais ou de natureza semelhante.

Para mais informações, confira aqui o edital completo do 21º Prêmio Zé Renato ou veja esse e outros editais no site Porta de Entrada.

Sobre o “São Paulo + Cultura”

Na última semana, o prefeito de São Paulo Ricardo Nunes assinou a autorização do lançamento do pacote de editais “São Paulo +Cultura”, com o anúncio de 70 editais de fomento às diversas linguagens e manifestações artísticas em 2025, que juntas somam um montante aproximado de R$ 319 milhões destinados ao setor cultural da cidade.

As inscrições em todos os editais serão realizadas pela plataforma Porta de Entrada. A ferramenta tem o objetivo de otimizar o trabalho dos gestores e garantir igualdade de oportunidades aos artistas, centralizando demandas e promovendo maior impessoalidade e eficácia processual. Ao reunir, em um único espaço, projetos, programas, cursos e editais, a plataforma facilita a busca por oportunidades, a consulta individualizada de projetos e o acesso a diversos espaços de intervenção.

Além de economizar tempo, o Porta de Entrada assegura que menos oportunidades sejam perdidas por falta de informação, permitindo que artistas de diferentes áreas e níveis de experiência tenham a mesma chance de se candidatar a projetos e eventos, contribuindo para um cenário cultural cada vez mais diversificado e inclusivo.