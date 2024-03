Prefeitura de São Paulo promove o Plantio Global 2024

Em sua sexta edição, o programa Plantio Global 2024, realizado pela Subprefeitura da Vila Mariana e Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), cuidará de dezenas de mudas de árvores nativas da capital. Serão duas datas abertas ao público: uma conversa sobre arborização urbana, em 13/03, e o cuidado das árvores do Corredor Verde Polinizador, em 17/03. A campanha contará com oficinas temáticas socioambientais, além da mobilização social em prol da natureza.

O Plantio Global é uma iniciativa do CADES (Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz) da Vila Mariana, que une a população em um cuidado comunitário com a flora. Desde 2017, essa campanha tem plantado e protegido centenas de árvores. Apenas em 2023, 150 mudas arbóreas foram cultivadas pelo Plantio Global em solo paulistano.

A SVMA e a Subprefeitura da Vila Mariana utilizam deste projeto para integrar os cidadãos na recuperação ambiental em espaços urbanos, além da difusão de ideais de responsabilidade ecológica.

Priscilla Cerqueira, engenheira agrônoma e coordenadora do Plano Municipal de Arborização Urbana (PMAU), comentou a atuação do Plantio junto às ações da Prefeitura: “O Plantio Global é um programa que está em consonância com o PMAU, já que as atividades desenvolvidas nele estão vinculadas com as ações do Plano no incentivo à participação social, de plantio e manutenção das mudas arbóreas, assim como às ações de divulgação de conhecimento sobre as espécies e a importância da arborização no contexto geral do meio ambiente”.

Neste ano, a primeira data contemplará uma conversa sobre arborização urbana e diversas oficinas com pautas que envolvem a preservação. Elas serão realizadas no SESC Vila Mariana na próxima quarta-feira (13), das 19h às 21h.

Devido à extensa pluralidade de datas relevantes à causa ambiental, o Plantio é sempre realizado no mês de março, que comemora o Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas (dia 16), Dia Internacional das Florestas (dia 21) e o Dia Mundial da Água (dia 22).

Já o cuidado direto com a área verde ocorrerá no dia 17 de março (domingo), das 9h às 12h. Os organizadores do evento se encontrarão com o público na Avenida Dr. Dante Pazzanese, na Vila Mariana. O objetivo dessa movimentação é cuidar das árvores do Corredor Verde Polinizador, sejam elas pré-existentes e/ou plantadas pelo projeto em seus anos anteriores.

Andressa Rhein, diretora da Divisão de Arborização Urbana (DAU), explicou a atuação, o planejamento e a manutenção da área verde da cidade, inclusive neste programa. “A Divisão de Arborização Urbana promove a ampliação da cobertura arbórea do município de maneira planejada, por meio de plantios tecnicamente adequados e executados com mudas de qualidade, considerando a diversificação entre as regiões”.

Ela ainda chamou atenção à participação social em projetos que envolvem o meio ambiente, e explicou o quão importante é para alcançar metas. “Para garantir a consolidação dessas árvores plantadas e seus benefícios para o município, o trabalho em conjunto com a população ajuda a auxiliar a gestão pública na adoção de estratégias para ampliar a arborização na cidade“.

Serviço:

Plantio Global 2024: um programa de plantio e cuidado de árvores e de educação socioambiental

Datas:

13/03 (quarta-feira) – Conversa sobre arborização urbana

Horário: das 19h às 21h

Local: SESC Vila Mariana – R. Pelotas, 141

17/03 (domingo) – Cuidado com as árvores do Corredor Verde Polinizador

Horário: das 9h às 12h

Local: Avenida Dr. Dante Pazzanese, Vila Mariana