Prefeitura de São Paulo participa de eventos para falar da experiência do Governo Aberto

A Prefeitura de São Paulo está levando sua experiência com o Governo Aberto para o Open Gov Week, em Praia, Capital de Cabo Verde, na África. A coordenadora de Governo Aberto da capital, Patrícia Marques, vai compor um painel de conversas sobre os desafios e oportunidades para Governo Aberto no mundo, e conduzirá uma oficina colaborativa pensando em como São Paulo e Cabo Verde podem aprimorar suas metodologias de cocriarão dos Planos de Ação, engajando a população e Sociedade Civil de forma mais abrangente e eficiente.

Esta troca de experiências é uma oportunidade para refletir sobre como as cidades trataram abertura de governo até aqui, e como essas lições podem ajudar a criar um futuro mais participativo.

Além desse evento, a Prefeitura, por meio da Coordenadoria de Governo Aberto, participou da Semana Internacional de Governo Aberto (Open Gov Week), ao lado dos membros da Open Government Partnership (OGP) no Brasil, Controladoria Geral da União (CGU), Estados de Santa Catarina e Goiás, e as cidades de Osasco (SP), Contagem (MG) e Vitória da Conquista (BA).

A Semana Internacional de Governo Aberto é um evento promovido pela OGP ao redor do mundo, que tem o intuito de conscientizar população e governos da importância da abertura governamental para o desenvolvimento inclusivo e participativo em todas as regiões do globo. A semana também é uma oportunidade para que os membros OGP compartilhem experiências, demonstrem sinergias e se aproximem de todos aqueles interessados na agenda de Governo Aberto.

No encontro brasileiro, que aconteceu na última segunda (27), foram abordadas as resoluções do 5° Encontro Brasileiro de Governo Aberto realizado no mês de abril, na cidade de Osasco, e notícias sobre a recém-lançada Rede Brasileira de Governo Aberto. Além disso, os novos membros da OGP Brasil foram oficialmente apresentados. O encerramento contou com um painel para debater como o governo aberto pode colaborar para a formulação de políticas públicas de enfrentamento às mudanças climáticas. A transmissão foi realizada ao vivo, e a gravação pode ser conferida em: youtube.